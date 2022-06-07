Осторожнее! За сутки произошло несколько ДТП с участием детей на самокатах и велосипедах

Вчера, в 9.12, в Тарту на улице Калда произошло ДТП, где 16-летняя девушка, двигавшаяся на электросамокате по пешеходно-веолосипедной дорожке, выехала перед следовавшим со двора многоквартирного дома в сторону улицы Калда автомобилем Škoda Octavia, которым управляла 24-летняя женщина. Водитель самоката была доставлена в университетскую клинику для проверки состояния здоровья.

В районе11.03 в Сааремаа, Сааремааской волости, на 14 км. шоссе Курессааре-Выхма-Панга, с велосипеда во время движения упал 11-летний мальчик. Ребенка доставили в Курессаарескую больницу.

В 15.17 на улице Сопсу-Тоома в Кейла произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 7-летний мальчик, заезжавший на велосипеде на бордюр, не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 16.49 на Мустамяэ теэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где 17-летний юноша, пересекавший дорогу на электросамокате, столкнулся с автомобилем Fiat Doblo, которым управлял 56-летний мужчина. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:35 в Тарту на улице Рийа произошло ДТП, в результате которого 14-летняя девочка на велосипеде столкнулась с автомобилем Volkswagen Caddy Kombi, которым управлял 50-летний мужчина. Велосипедистка была доставлена для осмотра в клинику Тартуского университета.

В 19:49 на улице Сауэ теэ в волости Сауэ Харьюского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, 12-летний мальчик ехал на электросамокате и упал. На голове ребенка не было шлема. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. Детали ДТП расследуются.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.