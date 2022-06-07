Таллинн на лето откроет для общественного пользования множество спортивных объектов

Свои стадионы откроют следующие школы: Таллиннская художественная гимназия (Копли, 102а), Пельгулиннаская гимназия (Мулла, 7), Таллиннская 32-я средняя школа (Кийли, 10), Таллиннская Махтраская основная школа (Махтра, 60), Таллиннская Ляэнемереская гимназия (Вормси, 3), Русская гимназия Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 132), Таллиннская гимназия Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), Ласнамяэская гимназия (Паэ, 59), Таллиннская школа Сюдалинна (Лийвалайа, 23), Таллиннская гимназия Лиллекюла (Кульднока, 24), Таллиннская Ныммеская гимназия (Раудтеэ, 73), Пиритаская экономическая гимназия (Метсавахи теэ, 19), Рахумяэская основная школа (б. Вабадузе, 50) и баскетбольная площадка Гимназии Густава Адольфа (Суур-Клоостри, 16).

Летом также будут открыты спортивные площадки при относящихся к Таллиннскому департаменту культуры и спорта учреждениях: футбольное поле и баскетбольная площадка при спортивном центре «Сыле» (Сыле, 40), площадки для игры в баскетбол и пляжный волейбол при Ласнамяэском доме спортивных игр (Коорти, 25), баскетбольные площадки Кристийнеского спортивного дома (б. Сыпрузе, 161) и площадка для игры в пляжный волейбол Пиритаского спортивного центра (Румму теэ, 4).

Стадионы открыты с 13 июня по 28 августа ежедневно с 8:00 до 21:00, за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил надежду, что площадки будут использоваться активно и аккуратно. "Очень радует, что подобный пилотный проект, инициированный городом в прошлом году, получил позитивный отклик. Неиспользуемые во время летних каникул школьные стадионы – отличная возможность для бесплатных занятий спортом и поддержки активного образа жизни жителей столицы,"- добавил он. "Мы приняли решение и в этом году открыть стадионы для горожан, значительно увеличив их число, — сказал Белобровцев. – Приглашаем заняться спортом людей вне зависимости от возраста, но просим строго придерживаться порядка, установленного на стадионах и площадках».