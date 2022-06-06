Скоро подать заявление о вступлении в брак и разводе можно будет в электронном виде

По словам председателя правовой комиссии Марека Юргенсона, действующий закон позволяет подавать заявления о вступлении в брак и о разводе лишь в ЗАГСе или в присутствии духовного лица. «Но время не стоит на месте. Вполне естественно, что государство, гордящееся своими цифровыми услугами, могло бы создать возможность подавать и такие заявления посредством электронных каналов. Изменение закона позволит подавать эти заявления в безопасной онлайн-среде. Согласно законопроекту, подтвержденное цифровой подписью заявление о вступлении в брак или его расторжении в электронном виде можно будет подавать и нотариусу», – сказал Юргенсон.

Член комиссии Анти Пооламетс отметил, что законопроект позволит министру уточнять постановлением, когда и какие группы пользователей могут пользоваться электронной услугой. «Если человек, желающий вступить в брак, является гражданином другого государства, и его данные гражданского состояния не внесены в регистр народонаселения, возможно, он должен будет представить дополнительные документы. Но создать электронные услуги для этого может быть сложно. На мой взгляд, разумно, что заявления в электронном виде смогут подавать только граждане Эстонии. Возможность подавать заявление в электронном виде не должна повышать риск заключения фиктивных браков», – сказал Пооламетс.

Участники заседания отметили, что планируется создать и электронную систему бронирования времени для проведения свадебной церемонии в ЗАГСе. Также законопроект сохранит двухэтапное производство по вступлению в брак и его расторжению. Это означает, что брак можно заключать лишь в присутствии служащего ЗАГСа, нотариуса или духовного лица. Для расторжения брака человек также должен лично посетить ЗАГС.