Март Лаар: сочетание центристов и EKRE оставляет пророссийское впечатление(11)
Бывший председатель Isamaa Март Лаар не поддерживает сочетание центристов, EKRE и Isamaa в правительстве. По его мнению, это выглядит пророссийским, сообщает ERR.
"Со стороны [председателя Партии реформ] Каи Каллас и [председателя Центристской партии] Юри Ратаса то поведение, которое они в последнее время демонстрируют, совершенно безответственно. Ввергнуть Эстонию в правительственный кризис за семь месяцев до очередных выборов - это своего рода нахальство", - сказал Лаар в понедельник в интервью ERR.
Он также не согласился с прозвучавшей накануне оценкой Ратаса, что предыдущее правительство центристов, EKRE и Isamaa хорошо функционировало.
"По-моему, та коалиция была как лебедь, рак и щука", - сказал почетный председатель Isamaa, добавив, что он сейчас не считает коалицию центристов и EKRE хорошим выбором для Эстонии.
"Думаю, что сочетание Центристской партии и EKRE в данный момент не самый лучший вариант для Эстонии и оно, мягко говоря, оставляет пророссийское впечатление... , которое не идет на пользу Эстонии", - отметил Лаар.