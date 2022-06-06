Март Лаар: сочетание центристов и EKRE оставляет пророссийское впечатление

"Со стороны [председателя Партии реформ] Каи Каллас и [председателя Центристской партии] Юри Ратаса то поведение, которое они в последнее время демонстрируют, совершенно безответственно. Ввергнуть Эстонию в правительственный кризис за семь месяцев до очередных выборов - это своего рода нахальство", - сказал Лаар в понедельник в интервью ERR.



Он также не согласился с прозвучавшей накануне оценкой Ратаса, что предыдущее правительство центристов, EKRE и Isamaa хорошо функционировало.