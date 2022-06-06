Главным редактором Postimees станет Прийт Хыбемяги. За последние три года он - пятый на этой должности

19 апреля Delfi поинтересовался о возможности замены Аавика на Хыбемяги. Тогда генеральный директор Postimees Grupp Тоомас Тийвель ответил, что таких изменений не планируется.



Марти Аавик, предыдущий главный редактор Postimees, только что отметил годичный юбилей. О назначении Аавика было объявлено 3 июня прошлого года. Его предшественником был Март Раудсаар. В то время совет директоров Postimees заявил, что Postimees не нуждался в новом главном редакторе, но г-н Раудсаар сам захотел уйти. Тогда г-н Аавик заявил, что он, как новый главный редактор, в новой должности продолжит заниматься восстановлением трудового мира.



После того, как Лаури Хуссар покинул пост главного редактора Postimees в 2019 году, у издания было пять главных редакторов. Хуссара сменили Пеэтер Хельме, Мерили Никколо (выпускающий редактор/ответственный издатель), Калев Корв (исполняющий обязанности главного редактора), Март Раудсаар, Марти Аавик и теперь Прийт Хыбемяги.