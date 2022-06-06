Серфинг, робототехника, творчество и спорт: летние лагеря для детей и молодежи начинают работу

«До конца учебного года осталась всего одна неделя, время задуматься о том, как провести длящиеся почти три месяца летние каникулы. Продолжительный отдых помогает избавиться от усталости, но в то же время это хорошая возможность накопить впечатления, найти новых друзей и зарядиться положительной энергией, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Детям и молодежи предлагают множество занятий как в Таллинне, так и по всей Эстонии. В городских лагерях можно, например, научиться серфингу и танцам, мастерить, заниматься робототехникой, или даже принять участие в городском лагере принцесс. Пройдут экскурсии и посещения интересных мест. Надеюсь, что все школьники найдут подходящую возможность, чтобы провести лето активно и приятно!».

На этой странице можно найти информацию о детских и молодёжных лагерях и мероприятиях, которые пройдут как в Таллинне, так и по Эстонии. Мероприятия и лагеря проводят школы по интересам, музеи, спортивные клубы, молодёжные центры, библиотеки.

По ссылкам по месяцам открывается детальная информация. В программе указаны и те лагеря, работа в которых будет организована на эстонском, русском и английском языках. В списке — организатор, место и время проведения, целевая аудитория, направленность, а также информация о стоимости и регистрации. Лагеря пройдут, например, на острове Муху, в Клоогаранна, в Таэваскоя, в Кургъярве и на Сааремаа, а занятия подготовлены для детей разного возраста и молодежи.

Отдельно указано, какие лагеря подходят для беженцев из Украины.

Традиционно лагеря проходят как в городе, так и за городом. Стоимость смен начинается от 100 евро, также есть возможность однодневного посещения.

В этом году можно посетить и летние фестивали для молодёжи. Уже сейчас в программе — мероприятия в Хааберсти, в парках Вильде, Кари, Кивила, на пляже Инглиранд, а также соревнования на трюковых велосипедах KOPLI SESSION.