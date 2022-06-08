Рынок труда: более трети кандидатов остаются без обратной связи после отказа о приеме на работу

«Регулярная обратная связь говорит нам о заботливом и понимающем отношении работодателя, что в свою очередь влияет и на имидж предприятия на небольшом рынке труда Эстонии и, следовательно, повышает эффективность предложений о работе», – отметил Аувяэрт и добавил, что из комментариев респондентов также следует, что многие соискатели работы избегают работодателя, с которым связан прежний отрицательный опыт поиска работы.



Кейши Маргус также подтвердила, что быстрая, деловая и содержательная обратная связь, а также заблаговременное предоставление важной информации в процессе найма помогают сделать участие в конкурсе намного приятнее, повышая вероятность того, что с подходящим кандидатом будет подписан трудовой договор, либо что не выбранный в этот раз человек пожелает пополнить ряды сотрудников предприятия в рамках следующего конкурса. «Если желающий поступить на работу отдает свое время предприятию, то я считаю не менее важным, чтобы и предприятие посвящало ему свое время», – добавила она.



Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee дважды в год проводят опросы работодателей и работников, чтобы понимать происходящее на рынке труда. Свежие результаты опроса базируются на обратной связи более чем 10 000 работников. Помимо тенденций рынка труда, в этом году совместно с Elisa Eesti выяснялись также ощущения и ожидания соискателей работы от участия в конкурсе.