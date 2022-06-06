Великий Рафаэль Надаль взял в Париже 14-й "Ролан Гаррос" и 22-й "Шлем"

121-й по счёту розыгрыш Открытого чемпионата Франции подошёл к концу. Полуфиналы мужского одиночного разряда, состоявшиеся в пятницу, получились на редкость драматичными. Вначале была напряжённая борьба в матче Надаль – Зверев. Три часа сражались теннисисты, а дело только подошло к тай-брейку 2-го сета. В этот момент Александр, перемещавшийся вдоль задней линии, неудачно потянулся за мячом, поскользнулся, подвернул ногу, рухнул на корт и закричал от боли. В итоге его увезли с корта на коляске, а затем немец вернулся на костылях, чтобы поздравить Надаля с выходом в 14-й финал на «Ролан Гаррос» и 30-й на турнирах «Большого шлема», пишет Чемпионат

Во втором полуфинале тоже была своя интрига. Встречались дебютанты этой стадии на «Ролан Гаррос» — 33-летний Марин Чилич и 23-летний Каспер Рууд. Чилич захватил инициативу в самом начале матча и выиграл первый сет, однако потом Рууд совершил потрясающий камбэк и взял три сета подряд. При этом ход встречи прервала на некоторое время экологическая активистка, которая выскочила на корт и приковала себя к сетке. Пока служба безопасности эвакуировала возмутительницу спокойствия, игроки ушли в раздевалки. В итоге матч был продолжен, и зрители увидели выход первого норвежского теннисиста в финал турнира «Большого шлема».

Здесь надо отметить, что участие Надаля в финале «Ролан Гаррос» — 2022 не вызвало ни у кого удивления. Да, он борется с множеством травм, в том числе и в этом сезоне он брал перерыв для лечения. Однако не зря Рафаэля называют Королём грунта – достаточно сказать, что в Париже до этого он выигрывал 13 раз. Надаль есть Надаль. А вот появление в решающем матче Каспера Рууда для кого-то могло оказаться сюрпризом. Но на самом деле тут удивляться нечему. Касперу всего 23 года, а он уже является рекордсменом по количеству выигранных матчей на грунте начиная с 2018 года. Таких побед к финалу «Ролан Гаррос» у Рууда набралось уже 90, а у идущего за ним Надаля – 84.