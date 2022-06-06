Контавейт: с Турсуновым расстались из-за визовых проблем, мне нужен тренер на выездах

«Хотел бы объявить, что мы с Анетт не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить Анетт за предоставленную возможность, поздравить с высоким рейтингом в карьере и пожелать ей удачи в дальнейшем. Я горжусь проделанной работой и немного грущу. Но иногда хорошим вещам приходит конец. Ещё раз благодарю — и желаю удачи», — написал Турсунов.

Контавейт пояснила ERR, что решение прекратить сотрудничество с Турсуновым было принято из-за практических проблем, потому что тренеру с российским паспортом в последнее время было очень сложно получать визы в западные страны.

"Хочу его очень поблагодарить за успешное и хорошее сотрудничество, я ему очень благодарна. Причина в том, что поскольку у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получать визы, он не может ездить со мной на многие турниры. Я все-таки чувствую, что мне нужен тренер, который может ездить со мной, и у которого нет так много таких практических проблем", - сказала теннисистка. "Такая уверенность в этой ситуации отсутствовала. Он уже в марте не смог поехать со мной в Америку, а теперь была проблема с английской визой. Визовые процессы у него были очень сложными", - добавила Контавейт.

Турсунов стал тренером Контавейт в августе прошлого года. Уже на втором турнире, на котором эстонка выступала под его руководством, она одержала победу, завоевав первый за четыре года трофей на турнире серии WTA.

Конец сезона 2021 года для Контавейт был исключительно удачным: она выиграла 29 матчей из 34, одержав наибольшее за сезон число побед на кортах с твердым покрытием и трижды одержав верх над теннисистками из первой пятерки в мировом рейтинге. Под руководством Турсунова она победила на пяти турнирах и еще на двух вышла в финал. 6 июня Контавейт впервые в истории эстонского тенниса поднялась на вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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