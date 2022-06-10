Жильцов Пыхья-Таллинна беспокоят трубы. "Это портит внешний вид улицы"

В некоторых местах даже сделаны переходы через них, то есть закапывать ничего не планируют. В других местах трубы просто сложены, еще ни к чему не подсоединены. Не могли бы вы узнать, что это такое? Это портит внешний вид улицы. Вроде бы, речь шла о том, чтобы провода зарывать под землю и избавлять от линий электропередач, а тут трубы прямо посреди улицы лежат, люди через них переступают, и никто ничего не закапывает уже больше месяца.

Говорил с соседями, они тоже не в курсе и очень обеспокоены. Может быть, газета сможет дать нам ответ?

Владимир, Таллинн



От редакции:

Как объясняет Виолетта Ланман, советник по связям с общественностью управы Пыхья-Таллинна, проводится модернизация трубопровода центрального отопления. Работы с марта по октябрь будут проводиться по заказу Utilitas. При этом жители Пыхья-Таллинна по-прежнему будут круглосуточно и бесперебойно обеспечиваться отоплением и горячей водой.

Utilitas модернизирует трубопроводы, чтобы предотвратить возможные неисправности и нарушения теплопередачи, а также обеспечить экономию энергии для клиентов. Работы непосредственно затрагивают около 500 зданий.

«Сеть центрального отопления в регионе постоянно расширяется, и для обеспечения надежности работы мы также параллельно обновляем и имеющиеся трубопроводы, – говорит руководитель сети Utilitas Элис Фельс. – Объемные работы неизбежно вызывают неудобства как в дорожном движении, так и в использовании услуги. Мы делаем все возможное, чтобы работы оказывали как можно меньшее влияние на повседневную жизнь, и просим жителей района отнестись с пониманием и терпением».

Благодаря созданию временного трубопровода отопления, работы в основном вызовут лишь кратковременные перерывы в отоплении и подаче горячей воды, которые связаны с подключением временного трубопровода, они продлятся в основном до восьми часов. Мы заранее сообщим представителям зданий об отключениях. Информация об отключениях также публикуется на сайте Utilitas: utilitas.ee не позднее чем за месяц до начала отключения. Работы выполняют AS KE Infra и AS Magma.