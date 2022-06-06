Борис Джонсон вручит Кае Каллас награду за вклад в противостояние российской агрессии

В Лондоне Кае Каллас вручат премию Гуго Гроция от влиятельного аналитического центра Policy Exchange. Премия будет вручена в знак признания вклада Каллас в поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии. Премию Каллас вручит премьер-министр Борис Джонсон.

В ходе встреч в Лондоне будут обсуждаться предстоящий саммит НАТО в Мадриде и вопросы безопасности, а также возможности поддержки Украины. В центре внимания также находятся двусторонние отношения между Эстонией и Великобританией, в частности, укрепление экономических и деловых связей.

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