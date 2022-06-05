Экс-глава молодых соцдемов угрожала Рийгикогу бомбой

Лелов написала в Twitter: "Кстати, я заложила в Рийгикогу бомбу”.

Информация о твите была передана в полицию, которая выясняет мотивы его автора.

«Поскольку здание Рийгикогу находится под постоянной охраной полиции, то сегодня после обеда полицейские дежурного бюро проверили разные помещения внутри и внешний периметр здания и не обнаружила там ничего подозрительного», —сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.



Ярва напомнил, что полиция очень серьезно относится к таким сообщениям, независимо от того, поступают ли они по телефону, письменно или в виде публикации в социальных сетях.



Лелов состояла в СДПЭ всего несколько месяцев. Она вступила в партию 5 января этого года и вышла 1 июня.



