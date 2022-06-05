Новости Эстонии
05.06.2022, 17:39

Экс-глава молодых соцдемов угрожала Рийгикогу бомбой

 (7)
Noorsotsi säuts .
Noorsotsi säuts .
ФОТО: Ekspress Meedia | Kollaaž

Бывший президент молодежного объединения социал-демократической партии Элийс Лелов написала в социальных сетях, что заложила в Рийгикогу бомбу. В дело вмешалась полиция.

Лелов написала в Twitter: "Кстати, я заложила в Рийгикогу бомбу”.

Eliis Lelov säutsumas.

Информация о твите была передана в полицию, которая выясняет мотивы его автора.

«Поскольку здание Рийгикогу находится под постоянной охраной полиции, то сегодня после обеда полицейские дежурного бюро проверили разные помещения внутри и внешний периметр здания и не обнаружила там ничего подозрительного», —сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.


Ярва напомнил, что полиция очень серьезно относится к таким сообщениям, независимо от того, поступают ли они по телефону, письменно или в виде публикации в социальных сетях.


Лелов состояла в СДПЭ всего несколько месяцев. Она вступила в партию 5 января этого года и вышла 1 июня.


Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии