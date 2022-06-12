Не позволяйте себя обдурить! Как работодатель должен оплачивать ночные смены?

За работу в ночное время работодатель должен платить работнику заработную плату в 1,25-кратном размере. При этом закон позволяет договориться с работником о том, чтобы указанная в его трудовом договоре заработная плата содержала также и заработную плату за работу в ночное время. При заключении такого соглашения работодатель должен следить за тем, чтобы работающий в ночное время работник фактически мог получать более высокую заработную плату, чем те работники, которые работают только днем. Если стороны договариваются в трудовом договоре о том, что ночная заработная плата включается в согласованную заработную плату, согласованная заработная плата должна быть пропорционально выше, чем так называемая минимальная заработная плата. С 01.01.2022 минимальная заработная плата составляет 654 евро в месяц, а минимальная почасовая оплата – 3,86 евро.