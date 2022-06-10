Авто-двойники: что может грозить, если ездить с номерами другого автомобиля?

Однако наш читатель сомневается, что человек поставил на второй свой автомобиль такой же знак, чтобы воровать на заправках топливо.

В полиции подчеркивают: если водитель автомобиля с чужим номером совершит ДТП, и у этого автомобиля нет действующей обязательной страховки, то водителя привлекут к ответственности по Закону о дорожном движении, а страховая компания может взыскать с водителя причиненный ущерб.

«При проверке зачастую оказывается, что автомобиль , на котором установлен другой номер, не зарегистрирован в Эстонии и/или не имеет обязательной страховки и пройденного техосмотра, – констатирует лейтенант. – Также чужие номера используются для кражи топлива. Поэтому, если вы потеряли номер, сообщите сразу на номер 112 – если кто-то при помощи номера вашего автомобиля совершит правонарушение, у полиции будет информация о том, что настоящий владелец уже сообщил о потере».

Он объясняет: зачастую полиция обнаруживает, что на автомобиле чужой номер, когда задерживает водителя, попавшего в поле зрения полиции за другое нарушение – например, превышение скорости, езду в алкогольном или наркотическом опьянении, занятие посторонними действиями за рулем и т. д.

«Использовать регистрационный знак на другом автомобиле, конечно же, запрещено, – говорит ведущий сотрудник по производству по делам Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры лейтенант полиции Рауль Аннука. – Это нарушение Закона о дорожном движении, статья 205. И в прошлом году полиция зарегистрировала более 160 таких нарушений».

«Когда во дворе появился BMW 5-й серии, я удивился: на нем был тот же самый красивый номер, что я долгое время видел на парковавшемся во дворе Lexus, – рассказывает он. – А вскоре увидел и выезжавший из подземной парковки Lexus с тем же красивым номером…»

Читатель отмечает, что обратил внимание на эту ситуацию только потому, что изначально на Lexus стоял так называемый «красивый» номер – то есть запоминающаяся комбинация из одинаковых цифр и несущих для владельца смысл букв.

«Скорее тут дело кроется в другом, – говорит он. – Или машину ввезли в Эстонию, но по каким-то причинам не могут или не хотят регистрировать здесь. Или владелец таким вот образом экономит на страховке – на BMW 5-й серии она, скорей всего, будет дорогой. Или это экономия на парковке – у нас на платной стоянке контролер по номерам проверяет, есть ли право парковаться или нет. Если номера одинаковы, одну машину ставишь на парковку, на другой ездишь. Или их можно ставить в разных концах гаража. Экономия – 40 евро в месяц».

Один дубликат при этом стоит 10 евро. В 2021 году заказывали дубликаты для 12 594 номеров.

Также, добавляет он, не исключено, что новая машина по какой-то причине не может пройти техосмотр, поэтому владелец просто поставил на нее регистрационные номера той машины, которая техосмотр уже прошла, и спокойно ездит на обеих.

Мы решили спросить в пунктах техосмотра: возможно ли, что машина с чужим регистрационным номером приедет на техосмотр и пройдет его?

Андрес Соотс, член правления А-Ülevaatus, заверяет: машина с чужим номером никак не может пройти техосмотр.

«Потому что, как только автомобиль приезжает, работник техосмотра сразу же проверяет регистрационный знак автомобиля и ВИН-код, смотрит, насколько они соответствуют тем, что указаны в техпаспорте, – подчеркивает он. – Я не верю, что где-то в Эстонии машина с чужими номерами может пройти техосмотр».

Все опрошенные специалисты, занимающиеся автомобилями, с которыми мы консультировались, в один голос сказали, что проблема может быть как в том, что машина не может пройти техосмотр, так и в том, что дорожная страховка сейчас дорогая, и владелец таким образом пытается сэкономить. Или в же в элементарном отсутствии регистрации.

Ясно одно: на дорогах Эстонии сейчас – порядка 700 000 автомобилей. И сколько из них ездит с чужими номерами – точно не знает никто.