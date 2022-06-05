Из фельдшера в дизайнеры. Легко ли сменить профессию, находясь уже в солидном возрасте?(1)
Смена профессии во взрослом, далеком от школьного, возрасте – это ответственный шаг. Возможно, даже ответственнее, чем выбор первой профессии. Ведь приходится разбивать уже устоявшийся ритм жизни, добавляя к нему сначала обучение, а затем и работу в новой сфере деятельности. Тем не менее, многие люди готовы сделать этот шаг и сменить профессию на четвертом, пятом и даже на шестом десятке лет. «МК-Эстония» пообщалась с такими людьми, узнала, что их толкнуло на такой серьезный шаг и какие есть варианты профессионального обучения для взрослых.
«Я сама повар. Но чувствую, что уже не тяну, до пенсии не смогу работать. Уже сейчас только с обезболивающими работаю. Задалась целью освоить новую область деятельности, но какую…», – задумывается Елена.
Сменить профессию во взрослом возрасте решаются многие. Да и темп жизни вокруг нас просто обязывает постоянно учиться чему-то новому. В современном мире уже сложно представить ситуацию, когда с одним дипломом человек может всю жизнь проработать на одном месте или в одном учреждении. Пополнять багаж своих знаний, улучшать квалификацию, получать дополнительное образование приходится постоянно на протяжении всей жизни, чтобы соответствовать современным критериям трудового рынка и оставаться в нем «на плаву».
Но снова браться за гранит науки в зрелом возрасте может быть страшно. Возникает естественный вопрос: а что, если не получится? С другой стороны, если и не получится, можно вернуться к прежней деятельности.
Востребованность растет
Возможностей для обучения в зрелом возрасте в наши дни довольно много. В первую очередь много вариантов для обучения предлагает Касса по безработице. И несомненно, интерес к обучению в старшем возрасте со временем только растет.
«Да, такая тенденция есть, средний возраст наших учеников 40–50 лет.
Наш учебный центр также участвует в проектах, нацеленных на активизацию людей старшего возраста. В рамках таких проектов с удовольствием проходят обучение люди возрастом от 50 до 75 лет», – говорит Анжелика Смирнова, руководитель по развитию учебного центра обучения EV Arengu MTÜ, который является одним из партнеров Кассы по безработице и предлагает различные программы обучения для взрослых людей.
В центре в основном обучаются люди от 25 и до 60 лет. Учебные программы они выбирают разные, в зависимости от целей, желаний, потребностей и возможностей этих людей.
«Например, курс предпринимательства предпочитают более молодые, но в группах есть и люди более старшего возраста, от 45 лет. Курс флористики предпочитают женщины в возрасте 30–50 лет. Курс ландшафтного дизайна пользуется спросом у людей в возрасте 40–60 лет. Люди более старшего возраста с удовольствием посещают компьютерные курсы. Бухгалтерские курсы «облюбовали» женщины 35–60 лет, так же как и курсы нянь. А вот курс по уходу за больными предпочитают женщины от 45 до 60 лет», – говорит Анжелика Смирнова.
По ее словам, на обучение приходят люди из самых различных сфер, с разными жизненными ситуациями. Кто-то хочет переквалифицироваться, кто-то хочет учить языки. Почти все люди уже имеют какое-то образование, многие имеют высшее. У большинства уже есть опыт работы. Кто-то приходит, имея действующее место работы, а кто-то стоит на учете как безработный.
«В среднем обучение занимает от 2 до 4 месяцев. Курсы идут 2–4 раза в неделю. Это полная учебная нагрузка. Обучение как контактное, так и онлайн. Учебные программы не предполагают помощи в трудоустройстве. Мы должны, прежде всего, дать необходимые знания.
Но многие наши преподаватели оказывают помощь в поиске места работы своим ученикам. Отдельно следует отметить людей, проходящих обучение по курсу предпринимательства. Они в основном приходят уже с готовыми бизнес-идеями, и после обучения создают сами для себя рабочие места. А в дальнейшем набирают работников для расширения своего бизнеса», – рассказывает представитель учебного центра Анжелика Смирнова.
По ее оценке, люди старшего возраста обладают большим жизненным опытом, и им «психологически» ближе такие специальности, как няня в детском саду, сестра по уходу за престарелыми, ландшафтный дизайнер, компьютерные курсы и бухгалтерия.
«Но в то же время у нас проходили обучение на курсе «предпринимательство» и люди в возрасте от 55 лет. Следует отметить, что на рынке труда постоянно растет востребованность обученных по современным программам людей старшего возраста как ответственных, дисциплинированных и исполнительных работников», – добавляет Смирнова.
По данным Министерства образования, в 2021 году в профессионально-техническом образовании самому старшему ученику было 75 лет, в высшем образовании (магистратура) – 75 лет, а в среднем нестационарном образовании – 78 лет.
В отношении взрослых учащихся (25–64 года) прослеживается четкая зависимость: чем выше уровень образования, тем более активно люди участвуют в образовательных программах и в старшем возрасте. Количество женщин на всех уровнях образования превышает количество мужчин.
Жизнь показывает, что лучше всего, конечно, выбирать профессию по душе. А как раз в зрелом возрасте человек уже лучше понимает, к чему именно у него лежит душа, чем ему хочется и нравится заниматься.
Из учителя в повара
Лана по первой специальности учитель русского языка и литературы. Но по профилю работала всего около шести лет. А кроме этого успела поработать и лаборантом в институте, и репетитором, и барменом, и продавцом и не только. Но в 55 лет Лана переучилась на повара. Сейчас женщине 63, и она до сих пор работает по новой специальности.
«Муж мой работал в ресторане администратором. В какой-то момент надо было выручить на кухне, там не было помощника повара. Я пошла и втянулась. Пошла на курсы, через четыре месяца выпустилась поваром и вернулась в тот же ресторан уже в новом качестве. На момент курсов я не работала, а стояла на бирже. Поэтому совмещать учебу с работой не было необходимости. Ну, а быт – у меня двое взрослых детей. Старший сын на тот момент недавно женился на девочке из Украины, поэтому жили все вместе, они бытом и занимались», – рассказывает Лана.
После прихода коронавируса Лану сократили из ресторана, и она пошла на подработку в другой – ресторан итальянской кухни, где и осталась. О возврате к прежней профессии Лана и не задумывалась.
«Работа, безусловно, тяжелая, но когда работаешь – не замечаешь. Дома уже чувствуешь. Кстати, во время локдауна я оформила досрочную пенсию, теперь я работающая пенсионерка», – добавляет женщина.
Она говорит, что у нее не было опасений по поводу смены профессии, т. к. в школу она всегда смогла бы вернуться.
«Я приобретала навыки, которые пригодятся в любом случае. Ну, а в школу я могла вернуться, если бы вдруг захотела, диплом не протухает. При получении новой профессии я ничего не теряла, а только расширяла возможность выбора», – говорит женщина.
Из инженера в бухгалтера
Раиса в 55 лет стала бухгалтером, чем волне довольна. Свою прежнюю профессию женщина называет: инженер-айтишник.
«Эта история случилась 11 лет назад. И мне кажется, что она более интересна психологу. Это очередное подтверждение аксиомы «если очень захотеть, то…». А в ситуации, когда «не знаю, надо ли», мало что поможет. Я была в такой ситуации 5 лет, а потом случился эмоциональный всплеск, появились люди, идея, возврат в Кассу по безработице, курсы и работа. Волшебный пинок и 11 лет наслаждения тем, что совершенно не по моему характеру и по прежней работе. Вот и вся история», – говорит Раиса.
От фельдшера до дизайнера интерьера
Инна в 46 лет стала дизайнером интерьера. И сейчас уже 6 лет работает по этой профессии. Но и первую профессию парикмахера женщина не оставила. Этим ремеслом она занимается уже 22 года. Выбрать одну из двух у Инны пока не получается. Интересно, что еще раньше женщина начинала карьеру в медицине, отучившись на фельдшера и 10 лет проработав в скорой помощи.
«Моя жизнь состоит из стечений обстоятельств. Заканчивала 10-й класс, и нужно было решить, что дальше. Все родственники были в торговле, а продолжать традицию семьи я категорически не хотела. На выпускном моя одноклассница сказала, что едет в Таллинн поступать на фельдшера. А это кто, спросила я. Вот поедем и там разберемся, ответила она. Разбирались вместе, а поступила я. В итоге 10 лет скорой помощи. Все, кто знал меня как медика, были потом в шоке от смены сферы деятельности», – рассказывает Инна.
После переезда из Кохтла-Ярве в Таллинн женщина по долгу службы столкнулась с темой наркомании и людей деградировавших. Женщина решила временно переключиться на новую деятельность, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. И по стечению обстоятельств ее знакомые как раз открыли школу для парикмахеров.
«Нельзя сказать, что здесь как-то легче, просто другая философия и результат работы оценивается в радости и счастье. Причем обоюдно с обеих сторон. И как-то все «потекло» ровно и радостно вплоть до смерти мужа. Тогда я осталась без средств, без опыта и не одна, а с дочерью. В один миг мы обе повзрослели и научились зарабатывать на жизнь. А главное, у обеих выработалось сознание, что надеяться можно только на себя, – продолжает рассказ Инна. – В 2015 году я задумалась, как долго смогу зарабатывать, стоя с запрокинутыми руками. Решила, что нужно думать на перспективу и задействовать максимально умственные ресурсы. И опять по стечению обстоятельств одновременно начала делать ремонт у себя в квартире, в квартире моей мамы и новой квартире своей дочери. Энергии было много, а знаний нет».
Женщина нашла курсы дизайнера интерьера без отрыва от работы. И была единственной, кто записался на этот курс. Получилось, что педагог вела курс обучения персонально для Инны.
«Это был ад с требованиями, слезами, усталостью и невероятным результатом. Прошло 6 лет, и теперь я парикмахер, дизайнер, медик и человек, который искренне верит, что всё, что мы начинаем, обязательно принесет результат», – считает Инна.
Из повара в работника по уходу
Ланна в 48 лет начала учиться на работника по уходу. До этого женщина трудилась поваром и кондитером со стажем более 20 лет.
«В принципе, работа мне очень нравилась, готовить я люблю. Идея поменять профессию зрела последние пару лет и назрела совсем с началом пандемии. Многие кафе и рестораны закрылись. Поняла, что в случае проблем с работой мне просто некуда будет идти, т. к. я просто больше ничего не умею. Домашних кондитеров сейчас очень много, конкуренция огромная, и вряд ли это даст адекватный заработок. Идти на предприятие или завод – это не для меня. Да и, в общем-то, здоровье уже не то, сил на все не хватает, стала уставать. Все-таки работа на кухне не из легких: котлы, кастрюли, товар мы сами разгружаем. Искала варианты, наткнулась на программу «Работай и учись» на сайте Кассы по безработице. Сначала не понимала, в какую сторону двигаться. Записалась к консультанту по карьере. С ней мы за пару часов выяснили, что мне нравится помогать и ухаживать. Это и решило выбор в пользу работника по уходу. Это такая профессия, где работой я буду обеспечена всегда», – говорит женщина.
Ланна пока еще продолжает обучение, и до практики дело не дошло. Но она надеется, что все получится.
Из швеи в помощника учителя
Марине сейчас 61 год. Всю жизнь женщина проработала в швейной промышленности. А после ликвидации одного предприятия перешла на другое.
«Но зарплата не соответствовала никаким, даже самым минимальным потребностям, и поэтому решила кардинально поменять деятельность. Так как мне нравится работать с детьми, я нашла временное место для того, чтобы понять, подойдет ли мне это. Мне понравилось, я нашла постоянную работу с детьми и одновременно через Кассу по безработице окончила курс помощника учителя. Я сама искала себе работу. Касса по безработице присылала предложения, только по некоторым причинам мне они не подходили. Но в любом возрасте можно найти работу, нужно только определиться, какую. И, конечно, большую роль играет знание эстонского языка», – делится своим опытом Марина.
Из слесаря в водителя
Алексей 15 лет работал на литейном производстве на территории бывшего завода «Двигатель». Затем предприятие было перенесено в Нарву. Работникам тоже было предложено переехать туда, но работать уже за более низкую плату. Поэтому в 45 лет мужчине пришлось сменить профессию.
«Какое-то время я стоял на бирже. Потом приятель подкинул мне идею пойти учиться на водителя. Водители везде нужны. Я пришел к своему консультанту. Узнал, можно ли получить направление на такие курсы. Написал в мотивационном письме, что, грубо говоря, это моя давняя детская мечта быть водителем большой машины. Сходил к карьерному специалисту. Он тоже одобрил идею послать меня на курсы. И я выучился. Повезло, что со мной параллельно учились, повышали квалификацию ребята – владельцы фирмы, которые и предложили мне работу. И уже второй год у них работаю водителем самосвала», – рассказывает Алексей.
После обучения мужчина получил сразу C, CE категории и сертификат профессионального водителя.
«По большому счету, я могу и на грузовых машинах в дальние рейсы ездить. Но сейчас в Таллинне работы хватает, финансово почти одинаково выходит. Оплата получше, чем раньше на производстве. Но плюс в том, что я ночую дома, а не в машине, – добавляет мужчина. – Поначалу было очень страшно шагнуть в неизвестность, начинать с нуля, менять и работу, и образ жизни, и график, да еще и с кредитом на квартиру. Тем, кто хочет менять профессию, советую сначала найти именно то, чем бы хотелось заниматься, тогда и учёба, и работа пойдут в радость как по маслу», – говорит Алексей.
Из мебельного магазина во флористику
«Мне 52 года. В феврале я закончила обучение на флориста. До этого я проработала 16 лет в мебельном магазине и поняла, что мне это надоело. А мечта стать флористом была давно. Но то времени не было, то денег. А теперь я уже поняла, что все, не могу больше, надо что-то менять. И в прошлом году я уволилась с работы, встала на биржу. Первый раз мне не дали курсы. Сказали, что эта профессия не востребована. Но со второго раза я попала на курсы и к хорошему учителю. Учеба и практика занимали пять дней в неделю. Но потом меня сразу взяли на работу. Это очень интересная профессия, и я понимаю, что это прямо мое. Да и мне так понравилось учиться, что я бы пошла сейчас еще куда-нибудь», – делится своим опытом Елена. – Говорят, что когда тебе за 50 лет, то учебу уже не воспринимаешь. Мне кажется, наоборот, воспринимаешь даже лучше. Главное – желание работать, а не лишь бы отходить на курсы. У нас были и такие женщины, которые не собирались потом работать по профессии. А я очень хотела, мне давно нравилось делать на работе декорации, друзьям букеты. Но не хватало техники».