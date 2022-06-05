Из фельдшера в дизайнеры. Легко ли сменить профессию, находясь уже в солидном возрасте?

«Какое-то время я стоял на бирже. Потом приятель подкинул мне идею пойти учиться на водителя. Водители везде нужны. Я пришел к своему консультанту. Узнал, можно ли получить направление на такие курсы. Написал в мотивационном письме, что, грубо говоря, это моя давняя детская мечта быть водителем большой машины. Сходил к карьерному специалисту. Он тоже одобрил идею послать меня на курсы. И я выучился. Повезло, что со мной параллельно учились, повышали квалификацию ребята – владельцы фирмы, которые и предложили мне работу. И уже второй год у них работаю водителем самосвала», – рассказывает Алексей.

«По большому счету, я могу и на грузовых машинах в дальние рейсы ездить. Но сейчас в Таллинне работы хватает, финансово почти одинаково выходит. Оплата получше, чем раньше на производстве. Но плюс в том, что я ночую дома, а не в машине, – добавляет мужчина. – Поначалу было очень страшно шагнуть в неизвестность, начинать с нуля, менять и работу, и образ жизни, и график, да еще и с кредитом на квартиру. Тем, кто хочет менять профессию, советую сначала найти именно то, чем бы хотелось заниматься, тогда и учёба, и работа пойдут в радость как по маслу», – говорит Алексей.

«Мне 52 года. В феврале я закончила обучение на флориста. До этого я проработала 16 лет в мебельном магазине и поняла, что мне это надоело. А мечта стать флористом была давно. Но то времени не было, то денег. А теперь я уже поняла, что все, не могу больше, надо что-то менять. И в прошлом году я уволилась с работы, встала на биржу. Первый раз мне не дали курсы. Сказали, что эта профессия не востребована. Но со второго раза я попала на курсы и к хорошему учителю. Учеба и практика занимали пять дней в неделю. Но потом меня сразу взяли на работу. Это очень интересная профессия, и я понимаю, что это прямо мое. Да и мне так понравилось учиться, что я бы пошла сейчас еще куда-нибудь», – делится своим опытом Елена. – Говорят, что когда тебе за 50 лет, то учебу уже не воспринимаешь. Мне кажется, наоборот, воспринимаешь даже лучше. Главное – желание работать, а не лишь бы отходить на курсы. У нас были и такие женщины, которые не собирались потом работать по профессии. А я очень хотела, мне давно нравилось делать на работе декорации, друзьям букеты. Но не хватало техники».