Tallinn never sleeps. Какие услуги можно получить в столице ночью?

По результатам научных исследований, от расстройств сна, сбоев в пищеварении, сердечно-сосудистой и нервной системах страдают 80 процентов работающих по сменному графику людей. От работы по ночам и недосыпа может пострадать и ментальное здоровье. Ряд исследований связывают ночные смены и повышенный риск депрессии. Например, в 2017 году корейские ученые опросили более 14 тысяч сотрудников предприятия по производству электроники и выяснили, что у ночных работников выше вероятность появления симптомов депрессии и суицидальных мыслей. При этом риск значительно повышался у тех из них, кто жаловался на бессонницу. Семейный врач Любовь Стельмах отмечает, что у людей, работающих в ночную смену, жалобы на расшатанную нервную систему особенно часты.

«Сбит режим дня, нарушения сна и нестабильная нервная система – почти у всех, кто работает в ночные смены длительный срок. Человек не может заснуть, не может проснуться или наоборот, просыпается слишком рано и не чувствует себя отдохнувшим, – говорит доктор Стельмах. – Если из-за работы по ночам люди плохо питаются или слишком много едят, чаще появляются язвы желудка. Если так поработать полгода-год, то на здоровье это сильно не скажется, но работать в таком режиме десять, двадцать лет действительно вредно. Если же сменить работу возможности нет, то чтобы поддержать свое здоровье, надо обязательно высыпаться, увеличить количество сна. Недосып вызывает массу негативных последствий: от раздражительности и головной боли до ожирения и повышения давления. Если человек спит обычно 6 часов, то в свободные дни надо довести до 8 часов, и, если сон чуткий, конечно, лучше спать в полнейшей тишине и темноте. В темноте спится лучше, а свет просто убивает мелатонин в организме».