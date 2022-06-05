Tallinn never sleeps. Какие услуги можно получить в столице ночью?
Какие услуги можно получить в Таллинне ночью, как обстоят дела с ночными услугами за границей и как ночная работа отражается на здоровье, выяснил МК Эстония.
Таллинн – город, который не спит по ночам. Все больше услуг можно получить ночью: купить еду, журнал или букет, потренироваться в спортивном зале, полечить домашнего питомца и так далее. Соответственно, все больше людей по ночам не отдыхает, а трудится.
Всего несколько лет назад Таллинн не мог похвастаться широким выбором предоставляемых в ночное время услуг: кроме экстренных служб, готовых прийти на помощь в любое время, работали АЗС, ночные клубы и аптека, а единственный столичный круглосуточный магазин Westmann (недавно закрывшийся) был настоящим спасителем для тех, кому невмоготу было ждать до утра, чтобы купить хоть кружку в подарок, хоть детскую молочную смесь. Хотя телефонный каталог и содержал немало рекламы услуг, оказываемых 24/7, на практике зачастую телефонный звонок в 3 часа ночи поднимал человека с постели, чему тот, разумеется, был вовсе не рад, и услуга оказывалась «удаленно» – посредством телефонной консультации с обещанием «приехать утром и разобраться».
Кто же сегодня работает по ночам, делая доступными необходимые населению услуги? «Мы заметили, что есть определенная целевая группа, которая предпочитает работать ночью. Работа в магазине в ночное время разнообразна – например, осуществляется выкладка товаров на прилавки и организация выставок, а количество покупателей в магазине, конечно же, ночью значительно меньше. Это определенно больше подходит для людей, чей образ жизни и личная жизнь делают предпочтительным такой стиль работы, кроме того, почасовая ставка для людей, работающих по ночам, выше, чем в дневную смену», – говорит руководитель отдела коммуникаций Prisma Кристийна Тамберг.
Хот-дог, букет и тренажер
Сегодня перечень услуг, которые можно действительно получить ночью, значительно расширился. Особенно много предложений адресовано «бойцам ночного дожора», то есть тем, кто не прочь перекусить при свете звезд. При этом представители служб доставки отмечают, что по ночам люди предпочитают заказывать быструю еду – фастфуд, а не изысканные сложные блюда. Это подтверждают и автозаправочные станции, где также предлагается на вынос быстрая еда – сэндвичи, хот-доги, выпечка.
Руководитель Wolt Baltikum Лийз Ристал, чьи слова приводит портал ERR, утверждает, что в поздние часы спрос на еду возрастает – заказывают еду из пабов, ресторанов азиатской кухни, суши-баров и пиццерий. «Мы и ресторанам посоветовали работать дольше, и совсем недавно один наш партнер подтвердил, что, действительно, в выходные дни с 23 часов у них очень много заказов», – сказала Ристал.
Сеть супермаркетов Prisma стала первой в Эстонии, чьи магазины начали работать круглосуточно, а в ковидные времена так стали работать и некоторые супермаркеты Maxima. По словам Кристийны Тамберг, ночью магазин посещают, например, люди, поздно возвращающиеся домой с дачи или с ночной работы, спасатели и полицейские, актеры и музыканты, рабочий день которых порой заканчивается за полночь. Пользуются спросом разнообразные продукты, в том числе готовая еда, закуски и безалкогольные напитки.
«Так как у Prisma очень широкий ассортимент, мы получали благодарные отзывы от семей, где, например, ребенок, ложась спать, вдруг вспоминал, что на следующий учебный день нужны фломастеры или спортивная обувь, и это было возможно купить в Prisma, – вспоминает Тамберг. – Prisma также предлагает необходимые товары для здоровья, средства для дезинфекции или починки одежды».
Тех, кому не только не спится, но и не сидится на месте, ждут круглосуточно открытые тренажерные залы. А если внезапно наметилась романтическая встреча, можно купить и цветы – как в круглосуточном супермаркете, так и в специализированном цветочном. При необходимости найдется мастер, который починит машину, и ветеринар, который окажет помощь питомцу.
От ксерокопирования до проката велосипедов
Тем временем в Европе некоторые страны целенаправленно уменьшают количество ночных магазинов и круглосуточно доступных услуг (кроме экстренных, конечно). Считается, что полноценный отдых и время, проведенное с семьей, наиболее важны. Однако ни один город не выключается на ночь, и некоторые услуги остаются доступны и в недетское время.
В Хельсинки большая часть магазинов открыты с 9 утра до 6 вечера, в выходные могут закрываться и в 3 часа дня. Круглосуточно работают некоторые аптеки, киоски, супермаркеты, магазины при заправочных станциях, сауны, фитнесс-центры, Центральная библиотека Хельсинки. Также в Хельсинки действует единственное в Финляндии дежурное отделение экстренной помощи диким животным, которое работает круглосуточно.
Столица Латвии может похвастаться работающим 24/7 центром CopyPro, где в любое время можно сделать ксерокопию, круглосуточно работающей зубной поликлиникой, ночным рынком и большим количеством работающих ночью продовольственных магазинов. Также по ночам доступны ветеринарная помощь, услуги автосервиса и салона флористики, спортивные залы.
В Швеции большинство продуктовых магазинов открываются рано и закрываются поздно, но в ночное время купить сувениры, продукты и многое другое можно на автозаправках. Метро в Стокгольме работает круглосуточно по пятницам и субботам. Строительные магазины, работающие по ночам, там тоже есть, например Beijer Byggmaterial.
В Берлине круглосуточные магазинчики должны быть закрыты по воскресеньям и праздничным дням. Торговля в выходные и праздники возможна только для туристических магазинов, аптек и заправок – им разрешено работать с 13:00 до 20:00. Туристическими считаются магазины, которые постоянно, а не только по выходным, продают исключительно сувениры, цветы, дорожные карты, а также продукты и товары для сиюминутного потребления. За работу во внеурочное время владельцам магазинов грозит штраф до 10 тысяч евро.
В Дании магазинам разрешено работать каждый день и круглые сутки, кроме некоторых государственных праздников вроде Рождества. Но предприниматели с небольшим оборотом могут быть открыты даже тогда. Метро в Копенгагене работает круглосуточно во все дни недели. Велопрокат Copenhagen City Bike также работает и днем, и ночью.
Бурная торговая деятельность Польши начинается с самого раннего утра и протекает днем. Ночью люди спят. В Польше с 2018 года сетевым и крупным магазинам запрещено работать по воскресеньям за некоторыми исключениями. Сети, где продают продукты, работают с 7.00 до 21.00 в будние дни и закрываются на час раньше в субботу. Однако в 2019 году открылась сеть магазинов самообслуживания без продавцов Carrefour, которая работает 24 часа в сутки.
Работать при ярком свете, спать в полной темноте
Многие, кому доводилось работать по ночам, скажут, что режима страшнее не придумаешь: клонит в сон, кофе не помогает, а близкие, живущие по дневному графику, забывают, как вы выглядите. Другие возразят: ночью куда меньше суеты, плюс в это время, как правило, начальства на службе нет, еще и дополнительный заработок набегает. Но, как известно, зря денег не платят.
По результатам научных исследований, от расстройств сна, сбоев в пищеварении, сердечно-сосудистой и нервной системах страдают 80 процентов работающих по сменному графику людей. От работы по ночам и недосыпа может пострадать и ментальное здоровье. Ряд исследований связывают ночные смены и повышенный риск депрессии. Например, в 2017 году корейские ученые опросили более 14 тысяч сотрудников предприятия по производству электроники и выяснили, что у ночных работников выше вероятность появления симптомов депрессии и суицидальных мыслей. При этом риск значительно повышался у тех из них, кто жаловался на бессонницу.
Семейный врач Любовь Стельмах отмечает, что у людей, работающих в ночную смену, жалобы на расшатанную нервную систему особенно часты.
«Сбит режим дня, нарушения сна и нестабильная нервная система – почти у всех, кто работает в ночные смены длительный срок. Человек не может заснуть, не может проснуться или наоборот, просыпается слишком рано и не чувствует себя отдохнувшим, – говорит доктор Стельмах. – Если из-за работы по ночам люди плохо питаются или слишком много едят, чаще появляются язвы желудка. Если так поработать полгода-год, то на здоровье это сильно не скажется, но работать в таком режиме десять, двадцать лет действительно вредно. Если же сменить работу возможности нет, то чтобы поддержать свое здоровье, надо обязательно высыпаться, увеличить количество сна. Недосып вызывает массу негативных последствий: от раздражительности и головной боли до ожирения и повышения давления. Если человек спит обычно 6 часов, то в свободные дни надо довести до 8 часов, и, если сон чуткий, конечно, лучше спать в полнейшей тишине и темноте. В темноте спится лучше, а свет просто убивает мелатонин в организме».
Людям, работающим в ночные смены, рекомендуется не увлекаться кофе и кока-колой, а отдавать предпочтение зеленому чаю и негазированной минеральной воде. Работать лучше в проветренном и хорошо освещенном помещении. Зато по окончании ночной смены яркого света следует избегать. И если утром светит солнце, то отправляться после бессонной ночи домой рекомендуется в темных защитных очках.
Возможно, именно негативное влияние работы в ночные часы является причиной того, что еще не все торговые сети, рестораны и прочие заведения перешли на круглосуточный режим.
«Rimi не планирует открывать круглосуточные магазины, – говорит пресс-секретарь торговой сети Rimi Катрин Батс. – Мы считаем, что это также отвечает интересам наших сотрудников».
А нам все мало
Достаточно ли услуг предоставляется по ночам или нам необходимы какие-то еще? Вот что нам ответили жители столицы:
Ксения, 46: «Я была бы рада, если бы появился круглосуточный строительный магазин».
Людмила, 30: «Ботанический сад и зоопарк могли бы работать и ночью в период белых ночей».
Олег, 22: «Хотел бы, чтобы можно было позвонить – и попросить человека читать мне книжку по моему выбору, например учебник. Пока я не засну».
Леннарт, 60: «Был бы благодарен, если бы кто-то за меня искал место для парковки в моем районе».
Будут ли эти услуги когда-нибудь предложены тем, кто не спит, – поживем, увидим.