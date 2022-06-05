Пьяный водитель вылетел на встречную полосу: четыре человека в больнице

Авария произошла 4 июня в 18:58 на 24 км Лооди-Хелме в деревне Пырга в Вильяндимаа, где 62-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Volkswagen Passat при совершении поворота отклонился на встречную полосу. 43-летний водитель двигавшегося там легкового автомобиля Toyota Corolla попытался избежать столкновения и объехать приближающийся автомобиль также по встречной полосе, однако в последний момент водитель Volkswagen вернулся на свою полосу и произошло столкновение.