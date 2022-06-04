К лету жители Тарту получат привлекательный пляж с массой возможностей

«Теперь у жителей Тарту будет современная и привлекательная зона отдыха на берегу реки Эмайыги, где смогут приятно проводить время как загорающие, так и любители спорта. Интересные возможности активного отдыха созданы для детей, – сказал мэр Тарту Урмас Клаас, добавив, – оживление берегов реки Эмайыги и создание там разнообразных возможностей для проведения досуга является одним из наших приоритетов в последние годы, и работа в этом направлении будет продолжена».

На пляже, на левом берегу реки Эмайыги установлены декоративные деревянные платформы для сидения и загорания, а также кабинки для переодевания. На реке построена большая плавучая платформа. По всему пляжу распределены детские игровые аттракционы и различные тренажеры, также есть волейбольная площадка для любителей оздоровительного спорта.

Значительно улучшена доступность – построены пути доступа для пешеходов и велосипедистов, обеспечен удобный доступ для людей с особыми потребностями. На границе леса и пляжа проходит освещенная пешеходная дорожка, по краям которой установлены тренажеры и скамейки. На пляже также появились новые урны, скамейки, водопроводный кран и держатели для велосипедов.

Автором проекта реконструкции городского бассейна Эмайыги является Kino maastikuarhitektid OÜ, строительный подрядчик – Lars Laj Eesti OÜ. Общая стоимость работ составила приблизительно 665 тысяч евро.