Экономический аналитик SEB: Эстонию ждет "невидимый" спад в экономике

Высокие результаты в первом квартале показал также экспортный сектор. В обрабатывающей промышленности добавленная стоимость выросла более чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в отрасли транспорта и складского хозяйства - почти на 13%. Рост промышленного производства в первом квартале не был ошеломляюще быстрым, но спрос на различные виды товаров в мире, по-видимому, остается высоким. Номинально, согласно последним статистическим данным, экспорт товаров увеличился более чем на треть, что, с поправкой на рост цен, по-прежнему дает приличный 11%-ный рост в постоянных ценах. Импорт товаров в первом квартале также был высоким, но из-за большого снижения инвестиций в программное обеспечение и интеллектуальную собственность импорт услуг значительно сократился.

Благодаря быстрому развитию предприятий технологического сектора информационно-коммуникационная отрасль вот уже десяток лет является основным локомотивом экономического роста Эстонии. В этом году на долю данного сектора пришлось целых 40% экономического роста. Благодаря быстрому непрерывному росту значение информационно-коммуникационного сектора растет и в настоящее время достигло 10% добавленной стоимости, создаваемой во всей экономике. В первом квартале с точки зрения вклада в экономику выделялись только три сектора - обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и деятельность в сфере недвижимости. В то время, когда многие отрасли находятся под гнетом высоких цен на сырьевые товары и трудностей с поставками, рост сектора ИТ, возможно, сдерживается только проблемой рабочей силы. Поэтому не стоит не воспринимать всерьез, что через несколько лет информация и коммуникации могут стать крупнейшей отраслью отечественной экономики.

Последние показатели экономического роста Эстонии можно назвать удовлетворительными. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, в первом квартале этого года ВВП в постоянных ценах увеличился на 4,3%. Таким образом, экономический рост оставался выше долгосрочного потенциала Эстонии, который оценивается примерно в 3%. Если посмотреть на отрасли, являющиеся основным источником роста, то больших сюрпризов здесь нет. В начале года наибольший вклад в экономический рост внесли ИТ и промышленно-транспортный экспортный сектор.

Потребление домохозяйств преподносит сюрпризы

Пожалуй, самым большим сюрпризом в показателях ВВП за первый квартал стало частное потребление. Несмотря на то, что средний уровень инфляции за первые три месяца года был близок к 13%, домохозяйствам удалось увеличить потребление в постоянных ценах, т.е. в количественном измерении, на 8%. Номинально потребление домохозяйств увеличилось на целых 21%! Как домохозяйства могут потреблять все больше и больше, несмотря на растущие цены, остается небольшой загадкой.

Согласно последним данным, такая же тенденция сохранилась и во втором квартале. Рост цен в апреле составил 19%, что означает, что домохозяйствам пришлось выложить почти на пятую часть больше денег, чтобы потреблять такое же количество товаров и услуг. Однако, анализируя показатели розничных продаж, продажи увеличились на 12% в постоянных ценах, а общий оборот почти на 30%.

Покупательское ралли, продолжающееся несмотря на рост цен, отчасти объясняется ростом доходов домохозяйств. Как известно, средний рост брутто-зарплаты в первом квартале в 8,1% стал самым высоким показателем за последние пару лет. Поскольку занятость также быстро восстанавливается до уровня, существовавшего до коронакризиса, рост фонда оплаты труда и доходов, используемых домохозяйствами, конечно, был еще быстрее. Однако, поскольку роста доходов недостаточно, чтобы справиться с постоянно растущими потребительскими издержками, необходимо пересмотреть нынешние привычки сбережения. В то время как в Литве, например, банковские депозиты домохозяйств уже начали уменьшаться, в Эстонии последствия до сих пор ограничивались снижением нормы сбережений почти до нуля. Тем не менее, в ближайшие месяцы и жителям Эстонии, вероятно, придется разбить свою свинью-копилку.

Экономический спад дышит в затылок

Хотя год начался в экономике Эстонии довольно хорошо, всем, естественно, интересно, что будет дальше. К сожалению, экономический рост в первом квартале, скорее всего, останется самым высоким в этом году, и в будущем цифры значительно изменятся. Ралли покупок домохозяйств не может длиться бесконечно на фоне 20%-ной инфляции, а печальная реальность возросших расходов на отопление в осенне-зимний сезон заставит многие домохозяйства пересмотреть свое потребительское поведение. Рост строительных цен вновь грозит серьезными корректировками в инвестиционные планы на второе полугодие. И наконец, неясно, как будет выглядеть внешнеторговая ситуация в условиях дорогой энергии и роста процентных ставок. Это означает, что во втором полугодии вместо роста ВВП в постоянных ценах может, напротив, снизиться.

Но не стоит быть слишком пессимистичными. Экономический спад – пугающий термин, но, как и во время коронакризиса, он будет заботить, в первую очередь, статистиков и аналитиков. И это по той причине, что номинальный экономический рост Эстонии, измеряемый в «обычных» евро, остается очень быстрым. Для предприятий это означает, что рост их оборота останется быстрым, и наемные работники могут рассчитывать на то, что переговоры о заработной плате, как правило, будут заканчиваться значительным повышением. Однако следует учитывать, что как только деньги попадают в карман, они будут потрачены.