Кылварт: причина распада коалиции в том, что центристы были неугодным партнером

"На самом деле премьер-министр уже несколько дней назад заявила, что она подаст в отставку, если законопроект о повышении детских пособий будет поддержан Центристской партией, которая действительно его поддержала. Поэтому в том или ином формате реакция ожидалась", - сказал мэр Таллинна в интервью радионовостям ERR.

Однако обоснование такой реакции звучало несколько странно, отметил Кылварт. В качестве главного аргумента указали на то, что центристы выступили против законопроекта, предусматривающего переход на эстоноязычное дошкольное образование, а законопроект о семейных пособиях как будто ушел на второй план.

"Некорректно возводить законопроект в рамки национальной безопасности. На самом деле законопроект о дошкольном образовании содержал целый ряд аспектов, не приемлемых не только для Центристской партии, но и для многих самоуправлений. Объединение местных самоуправлений уже сделало по этому поводу заявление, указав на проблемы, которые вызовет этот законопроект. Ведь фактически родителей лишают возможности выбора муниципального детского сада. Вопрос перехода на эстонский в детских садах - тоже абсолютно непродуманная мера", - подчеркнул Кылварт.

"Получается, что реформисты будут готовы обсуждать повышение пособий, хотя изначально они ставили этот вопрос как причину развала коалиции. Но это политика... Главная причина распада коалиции в том, что центристы были неугодным партнером", - заключил Кылварт.