Находящаяся в Канаде Эва-Мария Лийметс узнала о своей отставке с поста министра из новостей

"Я попросила посла заменить меня на время официальных встреч и жду обратного вылета", - сказала Лийметс, добавив, что ее программа официальных встреч в качестве министра иностранных дел Эстонии отменена. "В таком виде это действительно стало для меня большим сюрпризом", - говорит она. Бывшая министр иностранных дел признает, что напряженность и недопонимание нарастали уже давно, но она не ожидала, что получит новости в таком виде.

Экс-министр также упомянула упрек Каи Каллас в адрес министров от Центристской партии - пятеро из них не имели допуска секретности НАТО. Сама Лийметс - одна из двух министров, у кого такой допуск есть. Она сообщила Delfi, что допуск выдается по мере необходимости. "Как министру иностранных дел, мне, разумеется, было крайне необходимо иметь эти допуски, и они у меня были, - рассказывает она. - Конечно, есть должности, где не нужно заниматься вопросами национальной обороны, поэтому не обязательно, чтобы такой допуск был у каждого министра".

Продолжит ли Лийметс заниматься политикой?

"Я буду рада сначала взять перерыв, а потом подумаю о том, что я хочу делать дальше. Это был очень напряженный период работы в связи с развязанной Россией крупномасштабной войной - на данный момент она длится уже сто дней - и для меня это означало работу без выходных в течение всего этого периода. У меня есть немного времени, чтобы собраться с мыслями".