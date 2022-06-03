ГАЛЕРЕЯ | Юбилейные Дни Старого города открыл концерт Lexsoul Dancemachine
С пятницы по воскресенье в Таллинне проходят Дни Старого города. Фестиваль в этом году отмечает свое 40-летие. По словам главного организатора Дней Старого города Таллинна Кеттер Сарапуу, за 40 лет своего существования фестиваль постоянно развивался. Наряду с традициями должно быть место и для того, что ценят новые поколения и что заражает их неповторимым очарованием Старого города.
Юбилейный фестиваль открылся в пятницу в 19.00 эффектным концертом на Ратушной площади, в котором приняли участие фанк-соул группа Lexsoul Dancemachine, биг-бэнд оркестра Таллиннской полиции и шоу Trikivabrik.
В течение трех дней в Старом городе пройдет 400 различных мероприятий, в программе которых примут участие как любители, так и профессиональные исполнители. Программа включает в себя театральные и цирковые представления, танцы, выставки, музыку, поэзию - и все это совершенно бесплатно.