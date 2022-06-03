ГАЛЕРЕЯ | Юбилейные Дни Старого города открыл концерт Lexsoul Dancemachine

С пятницы по воскресенье в Таллинне проходят Дни Старого города. Фестиваль в этом году отмечает свое 40-летие. По словам главного организатора Дней Старого города Таллинна Кеттер Сарапуу, за 40 лет своего существования фестиваль постоянно развивался. Наряду с традициями должно быть место и для того, что ценят новые поколения и что заражает их неповторимым очарованием Старого города.