Новости Эстонии
03.06.2022, 19:59

ГАЛЕРЕЯ | Юбилейные Дни Старого города открыл концерт Lexsoul Dancemachine

 
Tallinna vanalinna päevad 3.06.22
Tallinna vanalinna päevad 3.06.22
ФОТО: Ekspress Meedia | Jaanus Lensment

С пятницы по воскресенье в Таллинне проходят Дни Старого города. Фестиваль в этом году отмечает свое 40-летие. По словам главного организатора Дней Старого города Таллинна Кеттер Сарапуу, за 40 лет своего существования фестиваль постоянно развивался. Наряду с традициями должно быть место и для того, что ценят новые поколения и что заражает их неповторимым очарованием Старого города.

Юбилейный фестиваль открылся в пятницу в 19.00 эффектным концертом на Ратушной площади, в котором приняли участие фанк-соул группа Lexsoul Dancemachine, биг-бэнд оркестра Таллиннской полиции и шоу Trikivabrik.

В течение трех дней в Старом городе пройдет 400 различных мероприятий, в программе которых примут участие как любители, так и профессиональные исполнители. Программа включает в себя театральные и цирковые представления, танцы, выставки, музыку, поэзию - и все это совершенно бесплатно.

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