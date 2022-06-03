Новости Эстонии
03.06.2022, 18:07

Список: кто будет замещать отправленных в отставку министров

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Valituse pressikonverents Stenbocki majas 08.07.2021
Valituse pressikonverents Stenbocki majas 08.07.2021
ФОТО: Ekspress Meedia | Jaanus Lensment

С согласия президента Алара Кариса в пятницу от должности были освобождены министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик. Правительство назвало тех, кто будет замещать уволенных министров.

До того, как будет сформирована новая коалиция, освобожденных от должности министров будут замещать члены правительства от Партии реформ в соответствии с порядком замещения министров.

Согласно действующему порядку,

  • министра государственного управления Яака Ааба будет замещать министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус;

  • министра здоровья и труда Танеля Кийка – министр социальной защиты Сигне Рийсало;

  • министра иностранных дел Эву-Марию Лийметс – министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт;

  • министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса – министр юстиции Марис Лаури;

  • министра внутренних дел Кристиана Яани – министр обороны Калле Лаанет;

  • министра окружающей среды Эрки Сависаара – министр сельской жизни Урмас Круузе;

  • министра культуры Тийта Терика – министр образования и науки Лийна Керсна.

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