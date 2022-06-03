Список: кто будет замещать отправленных в отставку министров

С согласия президента Алара Кариса в пятницу от должности были освобождены министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик. Правительство назвало тех, кто будет замещать уволенных министров.