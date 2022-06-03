На экзамен по вождению с переводчиком. Правда ли, что экзаменаторы больше не говорят на русском?

На сайте Транспортного департамента в описании к экзамену по вождению указан пункт о языке. В этом пункте сказано, что экзамен проводится только на эстонском, а любой другой язык является иностранным. И если экзаменуемый желает общаться с экзаменатором на ином языке, то ему следует взять с собой переводчика.

RusDelfi обратился в Транспортный департамент за комментарием. Специалист по коммуникациям отдела маркетинга Эрки Варма пояснил нам, что никаких изменений в правилах проведения экзамена по вождению внесено не было. "Этот пункт всегда был указан в законе", - говорит он. По его словам, департамент требует, чтобы экзаменаторы владели одним иностранным языком, но не уточняет, каким именно. Многие экзаменаторы владеют русским языком, но по закону от них этого не требуется. "Если экзаменуемый вообще не владеет государственным языком, мы рекомендуем воспользоваться услугами переводчика", - добавляет Варма. Языковой барьер может стать причиной недопонимания и путаницы на экзамене и повлиять на результат.