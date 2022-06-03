Погода на выходных: по-летнему потеплеет, но есть риск, что ненадолго

"Завтра мы окажемся на дальнем южном краю низкого давления, формируются благоприятные условия для ливневых дождей", — говорит синоптик о грядущих выходных. "Есть также риск гроз, потому что слой воздуха нестабилен. Поскольку в основном это сильные ливневые дожди, грозы носят скорее локальный характер, а значит, они не пройдут повсеместно".

В воскресенье, по его словам, из южной части Балтийского моря в Эстонию прибудет область высокого давления, в результате чего погода станет более сухой и во многих местах солнечной, но вероятность дождей в некоторых местах сохранится.

"В начале новой недели над Эстонией усилится область высокого давления. Погода ожидается безветренная, солнечная, умеренно теплая. Понедельник принесет 15-20 градусов тепла, далее температура воздуха уже поднимется выше 20 градусов, на морском побережье будет дуть прохладный ветер".

По словам синоптика, за прогнозом на середину и вторую половину недели необходимо еще понаблюдать. "К этому времени высокое давление, вероятно, будет сосредоточено в западной части России, а на скандинавской стороне усилится влияние низкого давления. "Необходимо еще уточнить, будет ли изменение воздушной массы сопровождаться грозами".

Кийтсак добавляет, что во второй половине недели поле давления довольно изменчиво, но, по сегодняшним данным, показания термометров снова повысятся до отметки в 20 градусов. "Будет и солнце, и тепло, и дождливо. На любой вкус".

Суббота, 04.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, в районе Рижского залива порывы до 13 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер западных направлений 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 15..19, на побережье местами до 12°С.