Юри Ратас о развале коалиции: для нас это неожиданность

"Похоже, что законопроект о детских и семейных пособиях оказался настолько серьезной болью для Партии реформ, что [партия] решила распустить правительство", - считает глава центристов Юри Ратас. Сегодня вечером состоится заседание правления Центристской партии и будут намечены дальнейшие шаги.

Будет ли Центристская партия вступать в переговоры с членами партий EKRE и Isamaa для формирования будущей коалиции, Ратас не подтвердил. "Сначала мы обсудим планы партии в правлении", - сказал он. По словам Ратаса, роспуск правительства стал для них неожиданностью. В то же время он отметил, что премьер-министр внесла раскол в коалицию уже несколько недель назад.

По словам Ратаса, Центристская партия, Isamaa и EKRE не вели никаких дискуссий о возможной коалиции. "Мы, конечно, общались между собой, все политики в Эстонии общаются друг с другом, но о коалиции мы не говорили", - сказал он.

Ратас поблагодарил семерых министров Центристской партии за их работу в коалиции.