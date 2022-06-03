Соцдем Одинец: ждем приглашения от реформистов

"Ждем официального уведомления от Партии Реформ. После этого мы соберемся своей партией и будем решать, принимаем ли мы предложение от реформистов или нет", - прокомментировал Одинец решение Каи Каллас.

По его словам, в политике всегда нужно просчитывать самые разные комбинации. Разговоры о распаде коалиции действительно звучали в коридорах парламента последнее время. Эдуард подтвердил, что коалиция Партии реформ, "Отечества" и Социал-демократов - это один из возможных вариантов будущего правительства. "Мы естественно задумывались над этим и мы видим, что это один из возможных способов решения политического кризиса Эстонии".

На отношения между соцдемами и Центристской партией на муниципальном уровне, по мнению Эдуарда, новое правительство не повлияет. "Муниципальная политика и государственная политика - это разные вещи, — разъяснил он. — В Эстонии много примеров, когда на местном уровне в коалиции состоят самые разные партии". В конце он добавил, что не видит никаких причин для распада коалиции центристов и соцдемов на муниципальном уровне в Таллинне".