Лидер Isamaa: премьер-министр должна уйти в отставку

"Премьер-министр должна уйти в отставку", - сказал глава Isamaa Сeэдер, добавив, что нынешние шаги премьер-министра не соответствуют духу конституции. После чего президент должен сделать предложение о формировании новой коалиции.

Сеэдер сообщил, что Каллас позвонила ему за несколько минут до своего заявления.

Премьер сказала ему, что пришло время присоединиться к правительству с Партией реформ. Но пока это были лишь телефонные разговоры.

Сеэдер сообщил, что "Отечество" соберется в понедельник для обсуждения предложения Партии реформ.

Лидер Isamaa добавил, что от центристов предложения не поступало, и "Отечество" еще никакого решения не приняло.

Напомним, что премьер-министр Кая Каллас предложила президенту освободить с должности министров, которые входят в Центристскую партию. Предложение касается министров Яака Ааба, Танеля Кийка, Эвы-Марии Лийметс, Таави Ааса, Кристиана Яани, Эрки Сависаара и Тийта Терика. Вскоре в пятницу Алар Карис согласился с предложением министра и освободил министров от должности.