ВИДЕО | Погоня как в кино! Два полицейских патруля перехватили нарушителя, пытавшегося скрыться на большой скорости

"Фольксваген" преследовали несколько полицейских машин. По благополучному стечению обстоятельств через девять минут водитель "Фольксвагена" решил сделать остановку в Ахтме. Полицейские задержали гонщика и доставили его в полицейский участок. У полиции есть основания подозревать, что 31-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала уголовное расследование инцидента.

По словам представителя Йыхвиского отделения полиции Хейки Линдуса, вождение в состоянии алкогольного опьянения само по себе крайне опасно. "Если добавить к этому тот факт, что он пытался скрыться от полиции на большой скорости, то это счастье, что все закончилось хорошо и никто не пострадал из-за глупого поведения этого человека, - говорит Линдус и подчеркивает: - Очень важно, чтобы люди никогда не позволяли пьяному садиться за руль, а если вы не можете убедить или остановить такого человека, сразу звоните 112".