Эстонка, работавшая на китайскую военную разведку, приговорена к длительному тюремному заключению

Харьюский уездный суд осудил Герли Мутсо, работавшую на китайскую военную разведку, и приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам реального заключения.

Судья Майри Хейнсалу заявила сегодня, что Мутсо четыре года работала на военную разведку Китая. В ходе своей работы она завербовала морского ученого Тармо Кыутса для работы в Китае.

Судья Хейнсалу указала, что Мутсо действовала в корыстных целях, получив более 21 000 евро в обмен на свои преступления.

Именно из корысти суд решил применить к Мутсо значительно более суровое наказание, чем того хотела прокуратура.

Прокурор требовал для Мутсо 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Такое наказание было бы ниже среднего срока наказания за преступления против государства.

"Деятельность Герли Мутсо была сознательной и продолжительной, со временем она становилась все более и более интенсивной", — пояснила судья Хейнсалу. "Она сделала все возможное, чтобы завербовать как можно больше людей, и передать информацию китайской военной разведке. Она прекрасно осознавала, что ее действия подрывают безопасность Эстонской Республики".

Суд предположил, что шпионаж Мутсо был бы еще более интенсивным, если бы не вспышка коронавируса.

Согласно решению суда, Мутсо признана виновной в двух преступлениях против государства: заговоре против Эстонской Республики и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики. Кроме того, она совершила мелкое преступление, связанное с наркотиками.

При оценке деятельности Мутсо в целом, суд учел тот факт, что она ранее не была судима. В итоге суд приговорил ее к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы совокупно за все преступления. Это соответствует среднему сроку наказания за преступления против государства.

"Общество не может не реагировать жестко на нанесение ущерба интересам Эстонской Республики. Обществу необходимо чувство безопасности", — сказала судья Хейнсалу. "Общественность должна знать, что такие действия караются длительными сроками тюремного заключения»"