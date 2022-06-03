Где центристы возьмут столько денег? Вдобавок к детским пособиям они подняли вопрос снижения топливных акцизов

"Автобусные фирмы, логистические компании, фермеры и, конечно же, семьи, использующие автомобили в повседневных делах, не выдержат головокружительного роста цен", — опасается Карилайд. В своем обращении он не говорит ничего о том, как это отразится на государственном кошельке.

Публикуем ту часть обращения Карилайда, которая касается акцизов:

"Помимо повышения детских пособий, в срочном порядке необходимо найти решение по усмирению рекордных цен на топливо. Центристская партия готова снизить акциз до минимума, предусмотренного Евросоюзом. Время переходить от слов к делу.

Автобусные фирмы, логистические компании, фермеры и, конечно же, семьи, использующие автомобили в повседневных делах, не выдерживают головокружительного ценового ралли. После долгих споров нам удалось снизить акциз на дизельное топливо со специальной маркировкой, и мы должны сделать то же самое с бензином и дизельным топливом.

Большинство стран Европейского союза приняли различные меры, чтобы помочь своим гражданам. Финляндия, Швеция, Германия, Латвия и Польша, среди прочих, считают важным протянуть людям руку помощи. Эксперты прогнозируют, что ценовой потолок еще не достигнут, и 20-процентная инфляция может остаться с нами на все лето. А наша полководец молчит...» — говорит Карилайд.

Однако эксперты по вопросам мобильности Марек Раннала и Мари Юсси эту идею не одобряют и заявили, что снижение акцизов в текущей ситуации бесполезно. "В настоящее время акциз представляет собой фиксированную сумму, то есть это меньший процент от цены на топливо", — пояснил Раннала.

Оба эксперта подчеркнули, что в нынешней ситуации, когда расходы Эстонии увеличились из-за различных кризисов, не стоит думать о сокращении доходов. Снижение акцизного сбора не является хорошей идеей еще и потому, что дорожная сеть Эстонии обслуживается и ремонтируется за счет доходов от акцизного сбора. "У Эстонии большой долг по ремонтам. Кроме того, недавно выяснилось, что многие материалы для содержания дорог до сих пор поступали из Беларуси или России, поэтому в будущем это сырье будет дорожать", — пояснила Юсси.