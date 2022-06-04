Народ не созрел? Фирма по обороту многоразовой тары объявила об уходе с рынка

Компания Bringpack написала в социальных сетях: минувший год показал, что в данный момент спрос на такую услугу не настолько высокий, чтобы заниматься этим бизнесом.

Предприятие отмечает, что, конечно, всё больше становится людей, знакомых с проблемами окружающей среды, которые приветствуют услугу предоставления многоразовой тары. Но так называемого обычного потребителя предлагаемое решение сильно не заинтересовало. Одноразовое - дешевле, а выбрасывать одноразовое - однозначно удобнее.

Как объяснила Bringpack, оборот многоразовой тары - логистически сложная и затратная услуга, для успешного развития бизнеса ею должны пользоваться большинство людей (по всей стране). Система должна действовать по образцу оборота бутылочной тары, когда 95% тары возвращается в оборот.

Схема работы системы такова:

ресторан заказывает у Bringpack тару и предлагает покупателю выбор: упаковать пищу с собой в одноразовую или многоразовую тару. Если клиент выбирает Bringpack, то покупатель платит небольшую сумму за мойку тары и вносит депозит 2€. Затем клиент сдает использованную тару в ближайший автомат и получает депозит обратно (на банковскую карту или на специальное телефонное приложение). Bringpack собирает тару, моет ее и вновь пускает в оборот. И много-много раз.

В настоящий момент на эстонском рынке действуют еще пять предприятий, предлагающих аналогичную услугу: Ringo, Panditops (Pandipakend), Ringkarp, Topsiring и Cuploop.