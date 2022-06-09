Лазейка для студентов: спастись от энергокризиса помогут общежития?

Тот факт, что проживание в общежитии при Тартуском университете может помочь студентам в какой-то степени спастись от энергетического кризиса, подтверждает Карен Тууль, менеджер по размещению Тартуской студенческой деревни. "Все наши цены на аренду фиксированы. То есть коммунальные платежи и арендная плата уже включены в цену. Это означает, что на арендаторов напрямую не влияет изменение цен на энергоносители в течение года, цены на аренду меняются только один раз в течение периода проживания. Новые цены на аренду на следующий учебный год будут действовать с 01.07.2022", - сказала она.

"Цену поднимут с 1 июля. Раньше за мои 2 места в комнате я платила 235 евро, а теперь будет 275 (цена варьируется в зависимости от конкретного общежития) на сайте можно посмотреть подробнее. Думаю, что в целом, это меньше, чем инфляция. Друзья, конечно, жалуются - мол, что за дела, опять деньги платить. На квартиру точно съехать не легче, наоборот, люди из квартир съезжают в общежитие, чтобы сэкономить на коммуналке", - рассказывает студентка магистратуры Тартуского университета Мария (фамилия известна редакции).

Цены действительно низкие - место в комнате, рассчитанной на двух человек, стоит от 119€ в месяц (в зависимости от общежития), снимать же полноценную квартиру в общежитии можно за 288€. В общежитии университета в Кохтла-Ярве цены же еще ниже - 75€ за место в комнате. Такие цены начнут действовать с 1 июля и не будут меняться на протяжении учебного года.

"Студенческий кампус TalTech в течение многих лет удерживает арендную плату за студенческое общежитие на низком уровне - говорит Яак Кяэп, председатель правления студенческого городка TalTech. - Сегодня коммунальные платежи включены в арендную плату, а многократное повышение цен на энергоносители отразилось и на ценах на жилье. С 1 июля 2022 года стоимость аренды в общежитиях студенческого кампуса вырастет примерно на 27%. Однако жилье в студенческом городке по-прежнему остается одним из самых доступных в Таллинне".

Если посмотреть на цены, которые будут действовать в следующем учебном году, можно заметить, что они действительно значительно ниже стоимости аренды квартир, даже не учитывая коммунальные услуги. Так, место в двухместной комнате без ремонта для эстонских студентов в общежитии Тарту (Narva mnt 89) будет стоить 71 € (142 € - если вы захотите снимать всю комнату в одиночку). Общежитие для иностранных студентов (Narva mnt 27) стоит дороже - место в двухместной комнате стоит 137,50 €, а снимать целиком всю комнату можно за 275 €. Однако учитывая, что данные цены включают в себя коммунальные услуги - о такой стоимости жилья можно мечтать.

Умеют ли студенты экономить?

Однако есть и те, у кого несколько иной взгляд на ситуацию и они считают, что имеет смысл пересмотреть систему расчета коммунальных услуг для арендаторов. Действительно, при таком раскладе получается, что обитателям общежитий можно буквально не выключать свет и не беспокоиться о незакрытом кране. Насколько такое поведение приемлемо в условиях энергетического кризиса - вопрос спорный. Вот что считает студент Тартуского университета Глеб, который проживает в общежитии уже шесть лет.

По его словам, в условиях энергетического кризиса, растущих цен на топливо и дикой инфляции, можно было бы вернуться к системе расчетов, при которой коммунальная плата начислялась бы из расчета на этаж.

"В старые добрые дни начисление платы за проживание состояло из двух компонентов: фиксированная арендная плата (в районе 80 евро) и коммунальные расходы, которые высчитывались чуть ли ни на каждый этаж по отдельности. Таким образом, зимой сумма к оплате почти всегда колебалась в районе 120 евро, в то время как летние затраты изредка доходили до 100.

Примерно с 2019, ежемесячная плата стала фиксированной. Хотя новый тариф и проходил скорее по верхней границе квитанций за прошлые годы, общежития по-прежнему оставались самой доступной возможностью снятия жилья для студентов. В середине мая многим пришло уведомление о необходимости продления контракта с общежитием - это стандартная процедура, которую приходится проходить каждый год, ведь контракты зачастую заключаются на период 6 и 12 месяцев. Но в этот раз в контракте стояла другая сумма, а именно - 137,5 евро на человека. В последний раз подобный скачок цен наблюдался летом 2021, года, когда арендная плата возросла с 107 до 117 евро. Теперь тариф вырос сразу на 20. И, хотя новый контракт и гарантирует фиксированную цену на проживание в течение года, вполне возможно, что со следующего года цена снова повысится. Отразится ли увеличение стоимости проживания на качестве обслуживания самих общежитий остается открытым вопросом", - резюмировал он.