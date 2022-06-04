04.06.2022, 16:30
"Как можно спокойно жить в Эстонии, когда на родине идет война?" Сотни беженцев возвращаются в Украину(5)
ФОТО: AFP | JOHN MACDOUGALL
Первые сотни украинских беженцев, прибывших в Эстонию, начиная с февраля, уже вернулись домой.
Они возвращаются. Многие украинцы находятся в Эстонии уже три месяца, и тоска по оставшимся в Украине родным людям и домам, нарастает. У некоторых остались без присмотра престарелые родители, потому что соседи, которые до сих пор их поддерживали, также вынуждены были бежать от войны; кто-то получил ранения и поэтому теперь нуждается в ежедневном уходе. Есть и такие, кто говорит "будь что будет" и возвращается домой даже туда, где угроза бомбардировок остается высокой.