"Как можно спокойно жить в Эстонии, когда на родине идет война?" Сотни беженцев возвращаются в Украину

Они возвращаются. Многие украинцы находятся в Эстонии уже три месяца, и тоска по оставшимся в Украине родным людям и домам, нарастает. У некоторых остались без присмотра престарелые родители, потому что соседи, которые до сих пор их поддерживали, также вынуждены были бежать от войны; кто-то получил ранения и поэтому теперь нуждается в ежедневном уходе. Есть и такие, кто говорит "будь что будет" и возвращается домой даже туда, где угроза бомбардировок остается высокой.