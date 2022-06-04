Новости Эстонии
04.06.2022, 16:30

"Как можно спокойно жить в Эстонии, когда на родине идет война?" Сотни беженцев возвращаются в Украину

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Военные беженцы очень благодарны приютившей их Эстонии, но ностальгия побеждает, и они отправляются домой в Украину. Фото иллюстративное.
Военные беженцы очень благодарны приютившей их Эстонии, но ностальгия побеждает, и они отправляются домой в Украину. Фото иллюстративное.
ФОТО: AFP | JOHN MACDOUGALL

Первые сотни украинских беженцев, прибывших в Эстонию, начиная с февраля, уже вернулись домой.

Они возвращаются. Многие украинцы находятся в Эстонии уже три месяца, и тоска по оставшимся в Украине родным людям и домам, нарастает. У некоторых остались без присмотра престарелые родители, потому что соседи, которые до сих пор их поддерживали, также вынуждены были бежать от войны; кто-то получил ранения и поэтому теперь нуждается в ежедневном уходе. Есть и такие, кто говорит "будь что будет" и возвращается домой даже туда, где угроза бомбардировок остается высокой.

Несмотря на то, что официально о своем отъезде уведомили всего пару сотен украинцев, их определенно выехало больше, поскольку получившие защиту военные беженцы могут спокойно передвигаться по Шенгенской зоне, и в какой-то момент отправиться домой, откуда уже не возвращаются обратно в Эстонию.

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