"Ээсти 200" собирает подписи для проведение внеочередных выборов

По словам Кристины Каллас, председателя "Ээсти 200", политическая система Эстонии сейчас в тупике. Как парламент, так и правительство стали недееспособными. "Это кризис демократии в Эстонии, в результате которого эстонское государство осталось без управления. Все это происходит в то время, когда мы находимся в состоянии войны в Европе, в разгар продолжающегося энергетического кризиса и под давлением сильной инфляции, к тому же по прежнему существует серьезная угроза возвращения пандемии", - подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, в развитых демократических странах всегда возникают ситуации, когда система рушится. "Выходом из этой ситуации является организация новых выборов, которые передадут управление кризисной ситуаций в руки народа, который сможет принять новое решение", - сказала Каллас.

В своей петиции "Ээсти 200" пишет, что Рийгикогу больше не может адекватно управлять страной. "В Рийгикогу и раньше заходили в тупик, но на этот раз разлад в управлении страной является самым серьезным и поэтому требует вмешательства вышестоящей инстанции", - пишет партия.

К 8:47 утра петиция собрала около 10 подписей.

Народная инициатива "Ээсти 200" предлагает Рийгикогу инициировать процесс назначения внеочередных выборов в Рийгикогу в соответствии с четвертым пунктом статьи 97 Конституции Эстонской Республики. Пункт 4 статьи 97 Конституции Эстонской Республики гласит: "В случае объявления вотума недоверия правительству или премьер-министру, президент Республики по предложению правительства в течение трех дней может объявить внеочередные выборы в Рийгикогу".