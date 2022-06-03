За первый месяц работы фонда страхования от вакцинации не было выплачено ни цента. Кто-то уже получил отказ

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб должен длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Расстройство здоровья должно быть задокументировано врачом. Оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакциной проводит Департамент Лекарств. В общей сложности процедура рассмотрения ходатайства о компенсации за вакцинацию может занять до 150 дней.

В первый месяц в Департамент Лекарств было передано на рассмотрение 119 из всех поданных в Больничную кассу заявлений. Департамент Лекарств дало свою оценку для 5 заявок. Во всех 5 случаях не было вероятной причинно-следственной связи между ущербом здоровью и вакцинацией. По состоянию на 31 мая ни одного решения о выплате финансовых средств принято не было.

По словам руководителя финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеека, некоторые из заявителей получили свои ответы, но на основании этой статистики нельзя делать окончательных выводов. „В общей сложности рассмотрение заявки может занять до 150 дней. Окончательные ответы на все поданные сегодня заявки будут опубликованы не раньше сентября», — пояснил Пеек.

Больничная касса выслала решение об отклонении заявления 31 претенденту на компенсацию за вакцинацию, заявление которых не было перенаправлено в Департамент Лекарств. Основаниями для отказов являются невыполненные условия страхового случая: расстройство здоровья не длилось четыре месяца, жалобы на были задокументированы как расстройство здоровья в эпикризе или отсутствуют дополнительные характерные признаки, соответствующие признакам тяжелого расстройства здоровья со средней тяжестью.