Зарплаты и долги топ-политиков. Зарабатывающий больше всех даже попытался вести бизнес с журналистом

Васильев удерживает это звание уже несколько лет. С ним не могут сравниться даже министры, у которых, правда, не так много возможностей для ведения бизнеса. Помимо зарплаты и дополнительных пособий Рийгикогу, работающий пенсионер Васильев ежемесячно кладет в карман 500 евро в качестве председателя совета одной из самых загадочных компаний столицы - Таллиннского целевого учреждения надзора за водными предприятиями. Однако это не объясняет, как ему удается получать ежемесячную зарплату в размере более 24 600 евро. Это почти 800 евро в день.