Новости Эстонии
03.06.2022, 10:36

Зарплаты и долги топ-политиков. Зарабатывающий больше всех даже попытался вести бизнес с журналистом

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Депутат Рийгикогу Виктор Васильев – известный шутник, но также и народный избранник с самым высоким доходом.

Васильев удерживает это звание уже несколько лет. С ним не могут сравниться даже министры, у которых, правда, не так много возможностей для ведения бизнеса. Помимо зарплаты и дополнительных пособий Рийгикогу, работающий пенсионер Васильев ежемесячно кладет в карман 500 евро в качестве председателя совета одной из самых загадочных компаний столицы - Таллиннского целевого учреждения надзора за водными предприятиями. Однако это не объясняет, как ему удается получать ежемесячную зарплату в размере более 24 600 евро. Это почти 800 евро в день.

Врач, принадлежащий к Центристской партии, имеет 100-процентную долю в KW Meistrid OÜ. Основным видом деятельности предприятия, действующего на рынке свыше 30 лет, является оптовая продажа станков. В 2021 году чистая выручка компании составила 285 496 евро. Финансовый год закончился с убытком в размере 33 034 евро. Цель финансового года в этом году — сохранить позицию на рынке и найти новых клиентов, говорится в их финансовом отчете. Так что особо обогатиться не выйдет.

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