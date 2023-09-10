10.09.2023, 15:20
Мама девочки из Эстонии, покончившей жизнь самоубийством: "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось это пережить"
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Юная эстонка Лийза Коппель, известная по фильмам "Фехтовальщик" и "Юные детективы и тайна Белой Дамы", должна была в прошлом году стоять во дворе школы в компании других выпускников. Но на выпускном балу никто не увидел Лийзу с букетом цветов, потому что жизнь юной актрисы унесла депрессия.
"Потеряв осенью свою дочь, которая совершила самоубийство, я поминутно разобрала всю свою предыдущую жизнь, анализируя каждое свое слово и каждое свое действие, чтобы понять, что произошло, и справиться с болью утраты, - рассказывает мать Лийзы Кармен Коппель. - Мне нужно было понять: что привело к болезни моей дочери и почему я не смогла ее спасти? Лийзе было всего 18 лет..."