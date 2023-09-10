Мама девочки из Эстонии, покончившей жизнь самоубийством: "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось это пережить"

"Потеряв осенью свою дочь, которая совершила самоубийство, я поминутно разобрала всю свою предыдущую жизнь, анализируя каждое свое слово и каждое свое действие, чтобы понять, что произошло, и справиться с болью утраты, - рассказывает мать Лийзы Кармен Коппель . - Мне нужно было понять: что привело к болезни моей дочери и почему я не смогла ее спасти? Лийзе было всего 18 лет..."

Кармен Коппель делится своим опытом только с одной целью: в надежде, что это может помочь хотя бы одному ребенку. Если скрывать проблему, она не исчезнет, а скорее усугубится. "Я очень хочу, чтобы ни одной матери никогда не пришлось пережить потерю ребенка. Это больше, чем может вынести человек, и хаос, возникающий после этого, просто неописуем. Неописуем!”