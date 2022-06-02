Новости Эстонии
02.06.2022, 14:43

Право работать в Эстонии получат бегущие от преследований на родине граждане России и Беларуси

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Протесты в Беларуси в 2020 году
Протесты в Беларуси в 2020 году
ФОТО: REUTERS | VASILY FEDOSENKO

Правительство разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство впущенным в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Беларуси.

Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным Министерством иностранных дел российским и белорусским журналистам, например из Associated Press.

Исключение распространяется также на тех белорусских граждан, которым Департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе.

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