ФОТОНОВОСТЬ | Президент Эстонии нарушил ПДД. Или всё-таки нет?
1 июня президент Алар Карис присутствовал на открытии выставки в парке Кадриорг под названием "Какую Эстонию мы хотим". Однако больше всего пользователей Facebook привлекли фотографии президента, едущего на электрическом самокате. Главный вопрос: а не нарушает ли господин Карис правила дорожного движения?
На фотографиях можно увидеть, как президент Эстонии едет на электросамокате Bolt недалеко от президентского дворца по улице Вейзенберги. Отчетливо видно, что он едет по центру дороги, не придерживаясь правого края. При этом сама дорога не перекрыта (на одном из фото виден движущийся автомобиль).
RusDelfi обратился за комментарием к полиции. Руководитель Центра мониторинга дорожного движения Ханнес Кулламяэ остался недоволен стилем вождения президента Кариса. Он пояснил, что по закону водитель самоката должен двигаться в специально отведенном месте, например, по тротуару или велосипедной дорожке (такая в Кадриорге имеется и активно используется - прим. RusDelfi). Если такой дорожки не существует, либо ее состояние существенно затрудняет движение по ней, ехать на самокате разрешается у правого края дороги или на обочине.
Полиция также рекомендует всем взрослым "самокатчикам" (в том числе и президентам) носить защитный шлем, так как он защищает нашу самую деликатную и необходимую часть тела в случае внезапного падения или аварии. К слову, предшественница Алара Кариса на посту президента Керсти Кальюлайд, занимаясь велоспортом, никогда не пренебрегала защитными средствами. "Мы надеемся, что президент Карис и все другие участники дорожного движения будут соблюдать эти правила и сейчас, и в будущем",- добавил в заключение Ханнес Кулламяэ.
Редакция RusDelfi рада, что у Эстонии настолько неформальный президент, что любит и умеет пользоваться самокатом, но также напоминает, что первое лицо государства является примером для детей и взрослых, даже если речь идет о простой фотосессии у президентского дворца.
Когда все-таки стоит уступить дорогу президенту?
Среди водителей распространено мнение, что уступать дорогу легким транспортным средствам необязательно ни при каких обстоятельствах. Летний сезон уже начался, мы в который раз повторяем водителям, что велосипеды и самокаты тоже являются участниками движения наравне с автомобилистами и пешеходами. Знаки уступи дорогу распространяются и на них.
Также в Законе о дорожном движении имеется пункт о преимуществе самокатов и велосипедов передвигающихся по пешеходному переходу над автомобилями. Автомобиль обязан уступить дорогу на пешеходном переходе, если водитель автомобиля совершает поворот на проезжую часть, которую пересекают люди на велосипеде или самокате.