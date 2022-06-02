ФОТОНОВОСТЬ | Президент Эстонии нарушил ПДД. Или всё-таки нет?

На фотографиях можно увидеть, как президент Эстонии едет на электросамокате Bolt недалеко от президентского дворца по улице Вейзенберги. Отчетливо видно, что он едет по центру дороги, не придерживаясь правого края. При этом сама дорога не перекрыта (на одном из фото виден движущийся автомобиль).

RusDelfi обратился за комментарием к полиции. Руководитель Центра мониторинга дорожного движения Ханнес Кулламяэ остался недоволен стилем вождения президента Кариса. Он пояснил, что по закону водитель самоката должен двигаться в специально отведенном месте, например, по тротуару или велосипедной дорожке (такая в Кадриорге имеется и активно используется - прим. RusDelfi). Если такой дорожки не существует, либо ее состояние существенно затрудняет движение по ней, ехать на самокате разрешается у правого края дороги или на обочине.

Полиция также рекомендует всем взрослым "самокатчикам" (в том числе и президентам) носить защитный шлем, так как он защищает нашу самую деликатную и необходимую часть тела в случае внезапного падения или аварии. К слову, предшественница Алара Кариса на посту президента Керсти Кальюлайд, занимаясь велоспортом, никогда не пренебрегала защитными средствами. "Мы надеемся, что президент Карис и все другие участники дорожного движения будут соблюдать эти правила и сейчас, и в будущем",- добавил в заключение Ханнес Кулламяэ.

Редакция RusDelfi рада, что у Эстонии настолько неформальный президент, что любит и умеет пользоваться самокатом, но также напоминает, что первое лицо государства является примером для детей и взрослых, даже если речь идет о простой фотосессии у президентского дворца.

Когда все-таки стоит уступить дорогу президенту?