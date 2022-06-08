Увеличивается число нуждающихся в помощи. Правительству придется выделить миллионы евро на прожиточные пособия
Согласно сегодняшнему распоряжению правительства, 75 самоуправлениям будет выделено почти 11 миллионов евро на покрытие расходов по выплатам прожиточных пособий, которые этой весной удвоились в связи с ростом цен на энергоносители и переселением в Эстонию украинских военных беженцев.
"Количество заявлений начало расти в марте, и уже в апреле их было 10 000 вместо прежних 5 000", — сказал министр государственного управления Яак Ааб. "Сумма выплат, безусловно, несколько увеличилась в связи с ростом коммунальных расходов из-за высоких цен на энергию. В качестве ходатаев присоединились украинские беженцы", - сказал министр.
За первые четыре месяца 2022 года местные самоуправления выплатили 9 миллионов евро в качестве пособий на бедность и дополнительных пособий одиноким родителям , что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. "При этом в апреле, например, пособий было назначено в 2,4 раза больше, чем год назад, а у некоторых местных самоуправлений выделенные на эти цели средства уже тогда закончились», — пояснил Ааб.
Всего у местных самоуправлений есть около 17 миллионов евро для выплаты прожиточного пособия которые предполагается потратить в первом полугодии, поэтому будет выделено дополнительно 10,9 миллиона евро. Кроме того, на расходы с июня повлияет увеличение прожиточного минимума с нынешних 150 евро до 200.
Сумма, выделенная самоуправлениям на покрытие пособий, предусмотрена в государственном бюджете на 2022 год и будет распределена из фонда поддержки. Министерство финансов постоянно отслеживает изменение расходов, составляющих прожиточный минимум и при необходимости инициирует выделение дополнительных средств.