Увеличивается число нуждающихся в помощи. Правительству придется выделить миллионы евро на прожиточные пособия

"Количество заявлений начало расти в марте, и уже в апреле их было 10 000 вместо прежних 5 000", — сказал министр государственного управления Яак Ааб. "Сумма выплат, безусловно, несколько увеличилась в связи с ростом коммунальных расходов из-за высоких цен на энергию. В качестве ходатаев присоединились украинские беженцы", - сказал министр.

За первые четыре месяца 2022 года местные самоуправления выплатили 9 миллионов евро в качестве пособий на бедность и дополнительных пособий одиноким родителям , что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. "При этом в апреле, например, пособий было назначено в 2,4 раза больше, чем год назад, а у некоторых местных самоуправлений выделенные на эти цели средства уже тогда закончились», — пояснил Ааб.

Всего у местных самоуправлений есть около 17 миллионов евро для выплаты прожиточного пособия которые предполагается потратить в первом полугодии, поэтому будет выделено дополнительно 10,9 миллиона евро. Кроме того, на расходы с июня повлияет увеличение прожиточного минимума с нынешних 150 евро до 200.

Сумма, выделенная самоуправлениям на покрытие пособий, предусмотрена в государственном бюджете на 2022 год и будет распределена из фонда поддержки. Министерство финансов постоянно отслеживает изменение расходов, составляющих прожиточный минимум и при необходимости инициирует выделение дополнительных средств.