Жительницы Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна из-за мошенников лишись крупных сумм

Как сообщает полиция, 1 июня было начато расследование по факту того, что с проживающей в Ласнамяэ женщиной через приложение Viber связался лжесотрудник Google, который сообщил о якобы взломе ее учетной записи и попросил скачать программу AnyDesk. Далее потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника Swedbank, который сообщил, что банковский счет женщины взломан. Во время звонка жертве было предложено ввести свои PIN-коды для входа в систему самообслуживания банка. Позже женщина обнаружила, что с ее счета на неизвестный счет было переведено около 10 000 евро.



Также 1 июня было начато производство в отношении того, что с проживающей в Пыхья-Таллинне женщиной связался лжесотрудник Swedbank, во время разговора с которым она ввела на компьютере свои PIN-коды для входа в систему самообслуживания. Позже потерпевшая обнаружил, что с ее счета на неизвестный счет было переведено около 1600 евро.