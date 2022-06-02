В Maxima рассказали о работниках из Украины и условиях труда

С 9 марта Maxima приняла на работу 181 украинского беженца из более чем 800 кандидатов. В основном украинцы приступили к работе в качестве работников зала, в небольших магазинах также на должности кассиров. Многие из них работают в столичных Maxima, но каждую неделю они пополняют ряды работников магазинов Maxima по всей Эстонии», – описывает Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы были наняты в производственные цехи, логистический центр и офис сети розничной торговли.

Среди украинцев, принятых на работу за последние три месяца, значительное количество матерей с детьми разного возраста. 37-летняя Ирина Грицюк, которая с 11 апреля работает в зале Maxima XXX на Линнамяэ в Таллинне, покинула Украину 17 марта вместе с 13-летним сыном и 15-летней дочерью и прибыла в Эстонию 18 марта. По словам Грицюк из города Луцк, найти работу в Эстонии было легко, а вот найти жилье оказалось намного сложнее, так как довольно часто просят арендную плату за два месяца и залог, а у приезжающих в Эстонию зачастую нет таких денег.

В то же время Грицюк очень благодарна эстонцам. «Они дали нам возможность почувствовать себя в безопасности в это трудное время, и теперь я рада быть с детьми в тихом и спокойном месте», – объясняет женщина, много лет проработавшая в торговле. «Достойные условия жизни в Эстонии создали много хороших возможностей для украинцев. Самое главное – оставаться человечным и ценить все это», – подчеркивает Грицюк.

41-летняя Алена Сычева, которая работает в зале в Maxima XXX в Хааберсти с 29 марта, 13 марта покинула свой родной город Кривой Рог в центральной Украине вместе с 23-летней дочерью и 4-месячным внуком. Там остались мама, супруг, брат и племянник. Они прибыли в Эстонию, которая была их первым предпочтительным пунктом назначения, 14 марта. Женщина с 13-летним опытом работы кассиром нашла предложение о работе в Maxima в интернете.