В Maxima рассказали о работниках из Украины и условиях труда(1)
В настоящее время Maxima предоставляет работу 181 украинскому беженцу. Среди них значительное число – это матери с детьми. С прошлой недели Maxima также сделала более гибкими условия работы для прибывших из Украины с маленькими детьми матерей, которые до сих пор были вынуждены находиться в списке ожидания.
С 9 марта Maxima приняла на работу 181 украинского беженца из более чем 800 кандидатов. В основном украинцы приступили к работе в качестве работников зала, в небольших магазинах также на должности кассиров. Многие из них работают в столичных Maxima, но каждую неделю они пополняют ряды работников магазинов Maxima по всей Эстонии», – описывает Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. Кроме того, украинцы были наняты в производственные цехи, логистический центр и офис сети розничной торговли.
Среди украинцев, принятых на работу за последние три месяца, значительное количество матерей с детьми разного возраста. 37-летняя Ирина Грицюк, которая с 11 апреля работает в зале Maxima XXX на Линнамяэ в Таллинне, покинула Украину 17 марта вместе с 13-летним сыном и 15-летней дочерью и прибыла в Эстонию 18 марта. По словам Грицюк из города Луцк, найти работу в Эстонии было легко, а вот найти жилье оказалось намного сложнее, так как довольно часто просят арендную плату за два месяца и залог, а у приезжающих в Эстонию зачастую нет таких денег.
В то же время Грицюк очень благодарна эстонцам. «Они дали нам возможность почувствовать себя в безопасности в это трудное время, и теперь я рада быть с детьми в тихом и спокойном месте», – объясняет женщина, много лет проработавшая в торговле. «Достойные условия жизни в Эстонии создали много хороших возможностей для украинцев. Самое главное – оставаться человечным и ценить все это», – подчеркивает Грицюк.
41-летняя Алена Сычева, которая работает в зале в Maxima XXX в Хааберсти с 29 марта, 13 марта покинула свой родной город Кривой Рог в центральной Украине вместе с 23-летней дочерью и 4-месячным внуком. Там остались мама, супруг, брат и племянник. Они прибыли в Эстонию, которая была их первым предпочтительным пунктом назначения, 14 марта. Женщина с 13-летним опытом работы кассиром нашла предложение о работе в Maxima в интернете.
Сычева довольна своей работой в Maxima – как коллективом, так и рабочим графиком, потому что для нее это было лучшее предложение о работе, которое она нашла в Эстонии. Хотя украинка считает, что в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому она очень хочет, чтобы в Украине наступил мир и она смогла вернуться домой – этого она хочет больше всего на свете.
Первой сотрудницей, принятой на работу в эстонский офис Maxima, стала 34-летняя Виталина Ломатченко, которая заняла должность рекрутера 28 марта, оказывая поддержку отделу персонала в подборе как украинцев, так и других кандидатов. Украинка, которая последние восемь лет жила в городе Черкассы на берегу Днепра, уехала из Украины с 9-летней дочерью 5 марта и прибыла в Эстонию 8 марта. «Поскольку это был женский день, пограничники даже подарили нам цветы – тюльпаны, это было здорово», – вспоминает Ломатченко.
Помимо того, что менее чем за месяц она нашла работу в Maxima – причем такую, которая учитывала ее предыдущий опыт работы, ее дочь получила возможность бесплатно заниматься гимнастикой пять раз в неделю. «Моя 9-летняя дочь уже почти самостоятельная, может остаться дома одна или при необходимости пойти на тренировку», – говорит Ломатченко.
В то же время она признает, что украинским матерям с детьми значительно младшего возраста, например, 3 или 5 лет, часто бывает трудно принять предложение о работе в Maxima, потому что предлагаемый график работы им не подходит. «Я могу ходить на любую работу с любым графиком, и мой ребенок адаптируется, но женщинам с маленькими детьми гораздо сложнее», – объясняет Ломатченко.
Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima в Эстонии, также признает, что график работы является проблемой при наборе украинских беженцев. «Это основная причина, по которой они часто отказываются от нашего предложения о работе. Именно поэтому на прошлой неделе мы начали предлагать более гибкий график работы в первых магазинах в Таллинне и Тарту, чтобы к нам на работу могли прийти украинские женщины с маленькими детьми. Пока что мы ставили их в список ожидания», – говорит Кимбер.
За последние три месяца Maxima запустила и реализовала ряд мероприятий по поддержке приема украинцев на работу и их адаптации в коллективе. Среди них инфочасы по набору украинских беженцев как для руководителей отделов, так и заведующих магазинами, поиск подходящих каналов для размещения объявлений о вакансиях, а также консультирование соискателей по другим аспектам жизни – будь то подача заявления на временную защиту, жилье или уход за детьми. Кроме того, еженедельно проводится онлайн-обучение для взятых на работу украинцев.
«Украинцы, которые до сих пор обращались к нам за работой, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к работе, они уже испытывают интерес к изучению эстонского языка и интеграции в общество. Заведующие наших магазинов прекрасно осведомлены о ситуации, они хотят быть максимально гибкими в предложении вакансий, и делают все возможное, чтобы новые сотрудники могли быстрее освоиться», – говорит руководитель по персоналу компании.
Кимбер подчеркивает, что процесс вербовки украинских беженцев в Maxima такой же, как и для местных работников, и для них действуют точно такие же условия оплаты, как и для местных. Уровень зарплаты зависит только от должности, которую человек занимает. Кроме того, украинцы имеют право на все другие льготы, которые Maxima предлагает своим сотрудникам в дополнение к заработной плате. Она подтверждает, что компания продолжит предлагать украинцам работу. В общей сложности Maxima предлагает в Эстонии около 190 вакансий.