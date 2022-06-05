05.06.2022, 14:45
Беженцы, живущие в Отепяском отеле, скоро должны будут съехать
ФОТО: Erakogu |
Когда украинки, проживающие в гостинице "Карупеса" в Отепя, узнали, что к 1 июля им нужно выехать, одной из них пришлось вызывать скорую помощь. "Карупеса" стал настоящим домом для украинских женщин и детей, а его владельцев, супружескую пару Тоомаса и Катрину Лийва здесь называют папой и мамой.
Мама четверых детей Натали из Черниговской области уверена, что в июле вернется назад в Украину. Еще до войны ей диагностировали рак, и 5 июля она записана на прием к генетику в Тарту. "После этого вместе с детьми мы уедем".