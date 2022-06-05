Беженцы, живущие в Отепяском отеле, скоро должны будут съехать

Мама четверых детей Натали из Черниговской области уверена, что в июле вернется назад в Украину. Еще до войны ей диагностировали рак, и 5 июля она записана на прием к генетику в Тарту. "После этого вместе с детьми мы уедем".

Вместе с Натали в Отепя трое несовершеннолетних детей, а один ребенок остался в Украине, потому что у него не было действующего паспорта для поездки. Материнское сердце разрывается между двумя странами. "Тоомас [Лийва] сказал мне, что куда бы вы ни повезли своих детей, везде идет война", - говорит она. Старший сын тоже сказал, чтобы мама в Украину не возвращалась, он утешает ее, что справится сам, бабушка приходит готовить еду. Натали начинает плакать.