ФОТО | Стала известна судьба скандального памятника Яаку Йоала

О том, что в парке находилась статуя, больше ничего не напоминает. Теперь здесь новая брусчатка, скамейки и уличные фонари. Из парка исчезло и специальное бетонное основание. На прошлой неделе горсобрание Вильянди приняло решение передать статую в дар Эстонскому национальному музею. Пока неизвестно, когда это произойдет.