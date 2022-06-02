Новости Эстонии
02.06.2022, 08:30

ФОТО | Стала известна судьба скандального памятника Яаку Йоала

 
Памятник Яаку Йоала увозят
Памятник Яаку Йоала увозят
ФОТО: Ekspress Meedia | Kenno Soo

О статуе Яака Йоала в последнее время было слышно все меньше, но теперь парк, в котором находилась статуя, полностью отреставрирован, и судьба статуи прояснилась. Горсобрание Вильянди приняло решение передать скульптурную статую Яака Йоала в дар Эстонскому национальному музею.

О том, что в парке находилась статуя, больше ничего не напоминает. Теперь здесь новая брусчатка, скамейки и уличные фонари. Из парка исчезло и специальное бетонное основание. На прошлой неделе горсобрание Вильянди приняло решение передать статую в дар Эстонскому национальному музею. Пока неизвестно, когда это произойдет.

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