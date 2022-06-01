ГАЛЕРЕЯ | Трогает до слез: в День защиты детей девочка с большим сердцем получила от президента награду

В День защиты детей на площади перед зданием Канцелярии Президента в Кадриорге прошел благотворительный детский праздник "С детьми и для детей", на котором выступили известные музыканты и танцоры. Президент Алар Карис и канцлер права Юлле Мадизе вручили награды лауреатам этого года.

В числе прочих была и 12-летняя Карин-Анетт Мянник из Кохила. Девочка с большим сердцем учится в 6-м классе и каждый год в рождественский период печет огромное количество маффинов, чтобы на деньги от их продажи купить подарки больным раком детям, которые находятся в больнице.

"Когда была маленькой, увидела по телевизору больных раком деток. Очень хотелось им помочь", - рассказала Карин-Анетт корреспонденту Delfi, откуда вообще появилась такая идея. Например, на прошедшее Рождество, закупив продукты на свои карманные деньги, девочка в общей сложности испекла более 500 маффинов. Продавала на играх Раплаской баскетбольной команды и школьных ярмарках. А на вырученные деньги купила подарки детям, лежавшим в Таллиннской детской больнице и клинике Тартуского Университета. Карин-Анетт уточнила, что покупала игрушки и рождественские календари. "Верю, что они были рады".

На новый сезон план уже есть: снова не менее 500 маффинов.

На празднике выступили хоры, музыкальные ансамбли, танцоры, певцы. Мероприятие проводили Кейт Калл и посол по правам детей Мэрилин Лемпу.

Перед Канцелярией Президента поставили палатки, где представители Общества защиты детей, Департамента социального страхования, движения "Белый воздушный шар (Valge Õhupall), Эстонского центра детской литературы организовали занятия для детей и родителей.

День защиты детей завершился в Кадриорге девятым по счету благотворительным "Утиным ралли" - заплывом ванных уточек в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и их родителей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



