Эстонских покупателей Stockmann ждут новшества

В дальнейшем оформившие подписку постоянные клиенты смогут использовать цифровую карту клиента в мобильном приложении, накапливать баллы лояльности, предоставляющие различные скидки на покупки, а также пользоваться скидками во всех странах и в интернет-магазине независимо от своего местонахождения.

"Цель изменений — удовлетворить пожелания и потребности наших клиентов и предложить продукты, услуги и впечатления, которые сделают жизнь проще и комфортнее", — сказала директор Stockmann в Эстонии Марге Тюрнер.

"Теперь у всех наших 200 000 постоянных клиентов есть возможность отказаться от пластиковой карты и перейти в новое мобильное приложение MyStockmann, которое всегда с собой. При желании клиенты могут продолжать пользоваться пластиковой картой клиента", — добавил Тюрнер.

Помимо приложения MyStockmann, Stockmann также обновляет эстонский и латвийский интернет-магазины, чтобы сделать платформу более удобной и привлекательной для покупателей. Обновленный интернет-магазин откроется в июне.

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