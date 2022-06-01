ВИДЕО | Министр образования Лийна Керсна после дачи показаний: ситуация проясняется

"Ситуация стала немного проясняться", — сказала Керсна. "Дело о проступке возбуждено не по первой закупке, когда сделка была проведена с одним предприятием, а по предмету второй закупки, где не был объявлен тендер. Но предложение было разослано 17 разным компаниям".

По словам Керсна, Министерство финансов сейчас рассматривает вопрос о законности проведенных таким образом закупок.

Министр в свою защиту отметила, что это был единственный способ быстро получить тесты.

По словам Керсны, еще одним поводом для возбуждения дела о проступке является продление срока действия рамочного соглашения. Это произошло в условиях, когда закупки могли объявить незаконными и приостановить поставку. В это время в обществе было пять тысяч заражений в день и до шести тысяч заражений в неделю в школах, поэтому министр посчитала, что существует большой риск, что школы останутся без тестов и учеников придется отправлять на дистанционное обучение.

Керсна отметила, что центр господдержки направил в министерство письменную рекомендацию разрешить ситуацию, чтобы министерство образования и науки получило право продлить существующее рамочное соглашение на закупку экспресс-тестов для школ. Правительство также было согласно с таким решением.

По словам Керсна, жалоба Министерства финансов заключалась в том, что тендер должен был быть публичным, а самая первая закупка экспресс-тестов вообще не рассматривалась.

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