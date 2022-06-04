ИССЛЕДОВАНИЕ | Apple — любимая акция эстонцев и латышей
В 2021 году на предлагающей европейцам прямой доступ к американским фондовым рынкам инвестиционной платформе Freedom24 и эстонцы, и латыши чаще всего покупали акции Apple. В Эстонии в тройку лидеров также вошла Тесла, а в Латвии - Форд.
В десятку наиболее покупаемых акций эстонских частных инвесторов вошли Apple, Ebang International, Tesla, Pfizer, Virgin Galactic, AT&T, Ford Motor, Activision Blizzard, American Well Corp и Meta Platforms. Десятью наиболее продаваемыми акциями среди эстонцев стали Virgin Galactic, Barrick Gold, Moderna, Apple, Cisco, Energy Transfer, Intel, EDG Resources, Boston Scientific и Celsius Holdings.
Для сравнения, наиболее покупаемыми акциями в Латвии были Apple, Virgin Galactic, Ford Motor, Tesla, Pfizer, Palantir Technologies, PayPal, AMD, Roku и Coca-Cola. А продавали латыши больше всего Activision Blizzard, Spirit AeroSystems, Apple, Ford Motor, Salesforce, Pfizer, Bed Bath & Beyond, Meta Platforms, Virgin Galactic и Inovio Pharmaceuticals.
«2021 год – второй год карантинов, локдаунов и прочих ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Отправив большую часть работников в изоляцию, правительства США и Европы были вынуждены взять на себя материальное содержание этих людей. В результате появилось много людей с излишками финансов и свободного времени, что привело к беспрецедентному росту количества частных инвесторов на фондовом рынке,» - комментирует руководитель отдела инвестиционной аналитики оперирующей Freedom24 компании Freedom Finance Europe Максим Мантуров.
По его словам, пскольку «новички» обычно не имеют мощной теоретической базы, они покупают в первую очередь акции тех компаний, которые находятся «на слуху». Поэтому неудивительно, что в Эстонии в 2021 году в десятку наиболее покупаемых вошли акции таких компаний, как Apple, Tesla, Pfizer, Virgin Galactic и Meta Platforms.
«В то же время продают акции обычно либо после неудач компании и падения уровня доверия инвесторов, либо после сильного роста акций для фиксации прибыли. Примерами первого случая служат Moderna, испытания препаратов которой проходили в 2021 году хуже, чем у основного конкурента – Pfizer, и Virgin Galactic, которая отложила начало частных полётов в космос с осени на конец 2022 года из-за устранения дефектов космического корабля. Примером же второго случая служит Apple, акции которой за 2021 год выросли на целых 40%,» - подчеркнул Мантуров.
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