ИССЛЕДОВАНИЕ | Apple — любимая акция эстонцев и латышей

В десятку наиболее покупаемых акций эстонских частных инвесторов вошли Apple, Ebang International, Tesla, Pfizer, Virgin Galactic, AT&T, Ford Motor, Activision Blizzard, American Well Corp и Meta Platforms. Десятью наиболее продаваемыми акциями среди эстонцев стали Virgin Galactic, Barrick Gold, Moderna, Apple, Cisco, Energy Transfer, Intel, EDG Resources, Boston Scientific и Celsius Holdings.

Для сравнения, наиболее покупаемыми акциями в Латвии были Apple, Virgin Galactic, Ford Motor, Tesla, Pfizer, Palantir Technologies, PayPal, AMD, Roku и Coca-Cola. А продавали латыши больше всего Activision Blizzard, Spirit AeroSystems, Apple, Ford Motor, Salesforce, Pfizer, Bed Bath & Beyond, Meta Platforms, Virgin Galactic и Inovio Pharmaceuticals.

«2021 год – второй год карантинов, локдаунов и прочих ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Отправив большую часть работников в изоляцию, правительства США и Европы были вынуждены взять на себя материальное содержание этих людей. В результате появилось много людей с излишками финансов и свободного времени, что привело к беспрецедентному росту количества частных инвесторов на фондовом рынке,» - комментирует руководитель отдела инвестиционной аналитики оперирующей Freedom24 компании Freedom Finance Europe Максим Мантуров.

По его словам, пскольку «новички» обычно не имеют мощной теоретической базы, они покупают в первую очередь акции тех компаний, которые находятся «на слуху». Поэтому неудивительно, что в Эстонии в 2021 году в десятку наиболее покупаемых вошли акции таких компаний, как Apple, Tesla, Pfizer, Virgin Galactic и Meta Platforms.