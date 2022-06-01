Лийметс: Эстония приложила усилия, чтобы у детей украинских беженцев не было перерыва в учебе

"Поскольку дети в основном не могут отстаивать свои права и интересы, они нуждаются в помощи и защите взрослых как на государственном, так и на международном уровне. Именно взрослые должны обеспечить детей всем необходимым для жизни и создать правильные условия для того, чтобы у каждого ребенка было безопасное, счастливое и благоприятное для развития детство.

Защита прав детей занимает центральное место в эстонской дипломатии в сфере прав человека. Эстония выступает за доступ к образованию, запрет физического насилия, цифровую безопасность и защиту детей в вооруженных конфликтах. Этой широко распространенной проблеме, где дети – это наиболее страдающая от вооруженного конфликта группа, мы также уделяли особое внимание во время нашего членства в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

С начала широкомасштабной войны России против украинского государства и народа в Эстонию прибыло около 40 000 украинских военных беженцев, в основном женщины и дети. Мы предоставили им доступ к эстонской системе образования и здравоохранения, включая возможности онлайн-обучения и поддержку психического здоровья. Эстония приложила усилия к тому, чтобы у детей, спасшихся от войны и прибывших в Эстонию, не было перерыва в учебе в этом году. Выпускники также могут сдать запланированные выпускные экзамены, чтобы учебный год не был потрачен впустую. Мы также ищем решения для поддержки женщин и детей в проектах помощи в Украине. Кроме того, Эстония уже много лет сотрудничает на международном уровне с Детским фондом ООН, где мы поддерживаем детей во всем мире".